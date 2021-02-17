撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-17 18:47

「笑到喊」emoji你有在用嗎？如果有的話，你就是00後眼中的老餅了！最近有大量年輕抖音用戶表示，打死都不再用笑喊emoji，意外掀起一輪世代之爭，到底發生咩事？

最近在影片平台抖音，有兩批用戶正吵得火熱，分別是由1996年後出生的末代90後跟一眾00後組成的「Z世代」，對決1981年至1996年期間出生的「千禧世代」。比較年輕的「Z世代」指千鿋世代已經過時，更認為最常用的笑到喊emoji毫無特色，打死都唔用，引起對emoji解讀的世代之爭。

最近有大量年輕抖音用戶表示，打死都不再用笑喊emoji，意外掀起一輪世代之爭。

不過有網民表示，其實最大的代溝不是90後 vs 00後，而是跟一眾長輩對於emoji的理解，不時鬧出笑話。

👇👇👇按圖看你係咪老人家👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

打工仔除了最怕聽到身邊同事講，「呢單嘢唔係我跟開」、「我冇印象我有咁講過」之外，最怕有些人常常在短訊中傳一些不明所以，話中有話的Emoji，這些乞人憎的「綿裡針」同事一律被被鑑別為「職場心機婊」！

👇👇👇按圖看網民公投Top7最憎同事用咩Emoji👇👇👇

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「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸。

常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

👇👇👇按圖看12個煩膠YouTube廣告👇👇👇

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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