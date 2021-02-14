撰文：奶茶妹
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【細思極恐｜畫手歌者】情人節是一個甜蜜的節日，不過凡事總有兩面，在甜蜜背後也隱藏著一些畸形、變質的愛情，引起陣陣殺機，當真細思極恐。《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的情人節特別篇。
網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今次為大家獻上情人節特別篇。感受一下另類節日氣氛。
前男友的下場會是甚麼？
《前男友的一百種死法》
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《愛意的手套》
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《七夕禮物》
《尋覓》
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《雪崩》
🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶
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同場加映：32句古詩亂配Crossover激死中文老師 有朋自遠方來，雖遠必誅！
常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。不過有網民玩心大起，將不同詩詞的句子胡亂拼湊，卻又出奇地順口，而且十分搞笑。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。
👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇
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