撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-14 08:00

【細思極恐｜畫手歌者】情人節是一個甜蜜的節日，不過凡事總有兩面，在甜蜜背後也隱藏著一些畸形、變質的愛情，引起陣陣殺機，當真細思極恐。《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的情人節特別篇。

網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今次為大家獻上情人節特別篇。感受一下另類節日氣氛。

前男友的下場會是甚麼？

《前男友的一百種死法》

+ 2 + 2 + 2

《愛意的手套》

+ 5 + 5 + 5

《七夕禮物》

《尋覓》

+ 5 + 5 + 5

《雪崩》

🥶🥶🥶「細思極恐」系列： 🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

第六十一至六十五集

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同場加映：32句古詩亂配Crossover激死中文老師 有朋自遠方來，雖遠必誅！

常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。不過有網民玩心大起，將不同詩詞的句子胡亂拼湊，卻又出奇地順口，而且十分搞笑。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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