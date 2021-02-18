撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-18 16:50

日本人的創意無窮，就算是看電視廣告（CM）也能當做一種娛樂，最近一年一度的電視CM成績表終於出爐，調查統計出2020全年在廣告出稿量最高及出現秒數最多的藝人，即被封為「CM霸王」！不過結果令人意外，熱門人選新垣結衣、渡邊直美居然不上榜、綾瀨遙也只排第10名，到底第一位「廣告女王」是誰？

日本電視節目收視率與廣播節目收聽率調查公司「Video Research」於2月17日公佈了2020年度「在電視廣告出現率最高的名人」排行榜頭10位，統計了關東、關西及名古屋共5間電視台，於2020年1月1日至11月22日期間，搜集所有關於CM的數據，並計出哪個藝人出現在廣告的時間最長。今年被封「CM霸王」的是一位女演員，她在去年的CM出場秒數高達28 萬8千多秒，即超過4800小時，成功擊敗熱門人選新垣結衣、綾瀨遙、橋本環奈和渡邊直美等人，大家猜到她是誰嗎？

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「星二代」通常分為兩種人，一是父母為他鋪好康莊大道，出道便是星光熠熠；另一種是深藏不露，靠自己實力在娛樂圈生存。其實日本藝能界有很多你意想不到的「星二代」，《Opener 開罐》盤點其中10位遺傳了明星父母優秀基因的演員及歌手，當中有知名度極高的木村光希、木村心美姊妹，新生代男神新田真劍佑等，其實還有很多沒有大肆宣揚的星二代藝人，你又知道幾多個？

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每個人成功的背後都一定會有段故事，就算是看似光鮮華麗的KOL也可能有不為人知的過去。日本有位Gal系人氣模特兒上節目分享自己整容前的悲慘童年往事，她在13歲那年父親因欠債纍纍而人間蒸發，留下巨額債務，但年紀輕輕的她卻因為做了一件事而在谷底重新站起來，最後竟然可以靠一己之力賺到1500萬日圓（約港幣109萬）整容，由家道中落的少女變成有錢KOL！

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