撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-18 15:56

由柳海真、宋仲基、金泰梨、陳善奎主演的電影《勝利號》，日前在Netflix獨家上線，最高峰時期曾佔據了26個地區的排行榜榜首，包括香港。雖然人氣非常高，但評語卻好壞參半，電影網站WATCHA的評分更低至2.9（5分滿分）。以下的5個原因，是觀眾認為最令人失望的地方。

《勝利號》故事發生在2092年

《勝利號》是韓國史上首部太空宇宙型電影，由多位韓國紅星主演，包括宋仲基、金泰梨、陳善奎、柳海真，據說單是製作費已 240 億韓圜（約 1.7 億港元），而Netflix傳以310億韓圜（約2.2億港元）買下版權。

故事背景發生在2092年的未來，當時地球已經變成一個不可以居住的星球，大型公司UTS在太空中建立了一個類似地球的地方，不過只有上流5%的人才能入住，其他人則需要成為太空工作者，或者繼續留在地球。而勝利號，是一隻韓國的宇宙飛船，專門在太空打撈值錢的垃圾。有一天，他們發現了一名小女孩，原來她是被全世界通緝的「超危險武器」......

《勝利號》劇照

《勝利號》於2月5日在Netflix獨家上線後，曾經一度佔據了26個地區的人氣排行榜榜首，包括韓國、香港、台灣、新加坡。雖然人氣爆燈，不過評語卻好壞參半。以下是韓國網站NAMUWIKI整理出來的5個「令人失望」的原因。

▼▼▼點擊圖片查看5個《勝利號》被差評的原因▼▼▼

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

外國網站票選10套最佳韓國浪漫電影

外國網站THE RANKER早前在進行票選，選出網民心目中的最佳韓國浪漫電影。「初戀系女神」孫藝珍主演的3套電影都名列前茅

+ 35 + 35 + 35

同場加映：韓國女星減肥前後大對比

女生天生的體質，就是比男生更容發胖，而且更難減肥。所以，如果身邊有女生減肥成功的話，就代表她一定花了很大努力！以下這14名韓國女星，例如IU、志效等，曾經都當過小胖妞，減肥成功後，頓變成女神。

+ 7 + 7 + 7

點擊原文查看完整內容：IU初出道是小胖妞、KRYSTAL被嘲似大媽 韓國女星減肥前後大對比