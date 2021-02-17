撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-17 17:19

近年來不少YouTuber、網紅為了點擊率，都會去一些凶地進行探靈、恐怖體驗拍攝。近月韓國更有YouTuber在人煙絕跡的廢墟直播時發現真屍體。《Opener》與大家細說韓國5大猛鬼凶地的鬼故，其中一間精神病院更被CNN選為「世界恐怖禁地」之一。

恐怖直播成為了近年的趨勢／電影《瘋人院逐個捉》劇照

直播期間驚現腐屍

根據韓國電視台YTN報道，2名YouTuber去年12月在江原道一間廢棄住宅內進行恐怖體驗直播期間，發現了一具已經腐爛至難以辨認身份的屍體。消息傳出後，不少網民留言驚嘆「好邪」。

▼▼▼點擊影片看當時情況▼▼▼\

韓國5大猛鬼凶地

雖然上述事件的發生地並不是韓國最有名的凶地，不過相信消息傳出後，該地將會成為另一個熱門的探靈熱點。以下5個，就是韓國5大最猛鬼的凶地，其中2年前曾經被翻拍為恐怖電影《瘋人院逐個捉》的「昆池岩精神病院」，更被美國媒體CNN選為世界恐怖禁地之一。

▼▼▼昆池岩精神病院▼▼▼

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▼▼▼長春排骨店▼▼▼

▼▼▼迎德魚生店▼▼▼

▼▼▼羅州凶家▼▼▼

▼▼▼密陽凶家▼▼▼

密陽凶家，位於慶尚南道北部密陽市。相傳是韓戰發生時，不少韓國人被日本人殘酷殺死的集中地，因此怨氣十分重。現時，該處仍然未被改建，成為了不少人探靈的熱點。

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