撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-22 17:12

林作與鍾培生打擂台「隻揪」，一眾網民大食花生。林作日前更貼出了穿著不合身的功夫衫，露出毛腿表示會應戰，「出眾」的衣著品味，令網民嘖嘖稱奇，新一代時裝車禍之名，當之無愧。

由大律師轉戰保險業的林作，2月21日在FACEBOOK貼出一張照片表示：「我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃，由今日開始。」話雖霸氣，不過配圖卻令網民大呼「頂唔順」，皆因林作在相中露出一隻飛毛腿，甚為核突。林作的衣著品味一向另類，這19個造型，睇得晒，當你贏！（編按：小心最後兩個！！！）

林作2月21日在FACEBOOK貼出照片正式答應鍾培生的挑戰。

👇👇👇按圖看林作19個時裝車禍造型👇👇👇

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林作早前在Facebook 貼出幾張買意大利著名品牌Brioni西裝的相片炫富，指4萬幾元的西裝話買就買，但他著西裝的樣子，卻被網民恥笑為「着起龍袍都唔似太子」，更有網民找出他過去的西裝相，指他的穿搭技術FAIL到不得了，更笑稱他為時裝車禍界的超新星，再貴的西裝著上身，都會立即變CHEAP。和一眾「前輩」相比，林作彷彿已有獨當一面的勢頭。

👇👇👇按圖看13個災難級時裝車禍👇👇👇

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有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，最近開辦YouTube頻道，指自己每年都會用100萬去回饋會員，誰知由大律師轉行保險業的林作竟然留言：「抄我100萬 ?」令鍾培生即出Story反擊：「你咁想紅我幫你，我地（哋）打一場，你贏左（咗）我幫你找100萬，你輸左（咗）我都比30萬你」，最後更演變成「贏輸都畀100萬」更指第一回合唔還手；林作就表示：未驚過。至於賽期幾時在哪裡作賽，暫時未見有定案。

👇👇👇按圖看二人場外戰力分析👇👇👇

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同場加映：12件2020年膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界、母子九號波露營

林作膠事點止隻揪？世上的膠人亦不止林作一個。膠人膠事年年有，去年好似特別多，「大媽信政府唔怕」，到林作買西裝事件，都提醒著我們，世道再差，白目的人也會繼續為我們帶來歡樂。

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