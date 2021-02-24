撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-26 11:27

由日本漫畫家吾峠呼世晴所繪製的作品《鬼滅之刃》被翻拍成動畫之後大爆紅，並於去年底推出劇場版電影《鬼滅之刃：無限列車篇》再創高峰，更打破了日本動畫大師宮崎駿《千與千尋》的紀錄，榮登日本影史票房冠軍寶座。現在《鬼滅之刃》已經成為無論大人小孩都喜歡 Cosplay 的人氣動漫，甚至有日本女孩盛裝和服出門，結果被小孩誤認成大魔王無慘。而最近有日本 Coser 上傳了一組照片，將他與朋友們的 Cosplay 照做了仿舊處理，宛如《鬼滅之刃》裡的角色真實存在於過去，令粉絲看了感動不已！

《鬼滅之刃》的舞台背景設定在大正時代的日本（1912 年～1926 年），描述主角竈門炭治郎全家被鬼殺害，唯一倖存的妹妹襧豆子也變成了鬼，為了尋找讓妹妹變回人類的方法，他踏上了斬鬼之旅，並且通過考驗加入了傳說中的「鬼殺隊」。而日本 Coser（@mdmco073）最近就在推特上傳了兩張《鬼滅之刃》的照片，將 Cosplay 作品做了仿舊處理並製成黑白照，看起來就像是這些角色真實存在於過去，並被相機拍了下來。

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不只 Coser 本人很滿意這個效果，粉絲們看到照片也都非常感動，比起一般的《鬼滅之刃》 Cosplay 照，經過特效處理過後的照片充滿了歷史感，就像這些角色真的活在過去的日本，太奇妙了～別的 Coser 看到之後也紛紛套用這款濾鏡，分享他們的懷舊風《鬼滅之刃》Cosplay 照，真的很有 FU～

沒想到只是換個濾鏡感覺就差這麼多，讓小編再度見證了修圖的重要性～是說，如果把歷史課本上的圖片換成《鬼滅之刃》的人物，小朋友的歷史都會瞬間變超好吧～（笑）而在新年期間幽浮桌緊接著就宣佈將在今年內推出《鬼滅之刃》動畫第二季，之後勢必又會再度掀起一股鬼滅熱潮！

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