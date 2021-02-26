撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-26 19:18

HKTVmall為慶祝開業第六年，將於整個3月舉行「HKTVmall 6週年慶典」，推出8大優惠，當中包括大抽獎、聯乘本地插畫家精品發售、新客戶優惠、每日好店減價優惠等，商品範圍除了一向較熱門的食品及日用品外，不少休閒及電器品牌如New Balance、Catalog、FILA及Dyson亦同樣有大減價！優惠多得眼花繚亂，開賣前必睇以下懶人包了解清楚，方便掃貨！

（資料圖片）

【優惠1——6週年慶典大抽獎 】

由3月5日起，逢星期五至一於HKTVmall消費滿指定金額，即有機會抽中逾萬份總值超過$1,400,000的禮品，即買即抽即中獎 。抽獎將分4輪進行，分別為3月5至8日、12至15日、19至22日及26至29日。購物滿$800可參加1次、滿$1200可參加2次。👇👇👇點圖睇大抽獎有咩獎品👇👇👇

【優惠2——著名本地插畫家 x HKTVmall 限定紀念品 】

HKTVmall邀請了八位本地插畫家，包括爵爵與貓叔、Plastic Thing、Cuson、蘇泳康 （阿婆及大麻成）、草日、謝曬皮、傭仔以及Chocolate Rain製作兩款聯乘限量實用產品帆布環保袋及A6水樽，兩款產品將限定發售。👇👇👇點圖睇兩款限定紀念品及價錢詳情👇👇👇

【優惠3——全新客戶首張訂單享全場95折 】

全新客戶首次於HKTVmall購物滿任何金額，即享全場95折優惠。全新客戶即登記之電話號碼從未有購物紀錄或取消訂單紀錄，以及登記之電話號碼未曾用作其他帳戶訂單內的收貨人電話。

【優惠4——每日好店優惠】

31間不同類型的品牌及商戶輪流進行每日好店優惠，提供全店折扣及精選產品，全店優惠維持2日。當中最抵折扣優惠包括21折精選面膜+24K黃金按摩棒套裝、39折Oral-B電動牙刷等。逢星期一至五晚會於HKTV Live（Live時間詳情將於HKTV APP及網頁公布）率先發售，Live後亦會於平台上供大家選購，但較搶手的貨品隨時Live時已售完，有心頭好最好於Live時購買！👇👇👇點圖睇每日好店優惠時間表👇👇👇

【優惠5——13Landmarks每日好店優惠】

同樣設有31個品牌推出每日優惠，同樣每間商戶優惠為期兩天。13Landmarks的品牌中有不少年輕品牌，例如New Balance、Dyson、Catalog、Cath Kidston、FILA及PUMA等，記者認為相對吸引，而且當中不少折扣比各自品牌還要平！

以Catalog的聯乘蠟筆小新T恤為例，HKTVmall有至少6折優惠，折後只需$159，但Catalog官網則只有8折優惠（$319.2）。👇👇👇點圖睇13Landmarks每日好店優惠時間表👇👇👇

【優惠6——6週年精選類別折上折／6週年瘋狂減】

由3月19至24日一連六日舉辦「6週年生日週」，六大熱賣產品類別照價再折，精選鞋履、護膚品、文具圖書、保健產品、廚具、健身產品在付款時輸入指定優惠碼即享最多額外9折優惠。另外整個3月每星期亦有「6週年瘋狂減」活動，各類指定產品減至最平$60。👇👇👇點圖睇折上折商品及瘋狂減商品詳情👇👇👇

【優惠7——閃購星期六】

3月6日起連續四星期的週六推出一天限定優惠，凌晨12時會放出多款「至抵」優惠 ，優惠低至31折！每週六各有三款尾數為$6的特惠商品作閃購，由$26至$76不等。👇👇👇點圖睇閃購星期六優惠商品詳情👇👇👇

【優惠8——限時信用卡優惠】

顧客使用Citi x HKTVmall信用卡購買非13Landmarks每日好店的產品享額外5%優惠、購買13Landmarks的產品則享5%mall dollar 回贈。 同時，逢星期五使用VISA信用卡購物滿$1,000，再送你$100 HKTVmall電子購物禮券。數量有限，送完即止。

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新年過後，減價陸續有來！即日起兩大服裝品牌ZARA及Cotton On均進行門市官網減價，各款男女裝如T恤、襯衫、外套等均低至2折發售。減價幅度絕不輸聖誕減價外，更驚喜的是，去年一推出便賣斷貨的ZARA X Jo Malone香水系列亦同樣有減！最平只需$59便能買到！

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香水一樣有減！點擊睇全文：ZARA/Cotton On減至2折 聯乘Jo Malone香水$60有找 多款手袋$49

同場加映：10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

仲有另外5間！點擊睇全文：ICE FIRE 3月全線結業 10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？