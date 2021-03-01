撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-01 16:59

曾與周星馳合作無間的資深演員吳孟達，因不敵癌魔而於2月27日逝世，終年70歲。死訊傳出後，不少網民在社交網站上向他表達懷念及惋惜之情，就連韓國論壇theqoo都有哀悼帖文出現。除了吳孟達之外，以下這些香港明星在韓國都曾經十分紅。

吳孟達因肝癌病逝，終年70年／《東張西望》截圖

資深演員吳孟達，曾出演多部人氣劇集和電影，其中以《賭聖》、《賭俠》、《逃學威龍》、《審死官》、《少林足球》等與周星馳合作的電影最為人熟悉。雖然近年他已經甚少在香港出現，但深入民心的搞笑形象已經成為了香港人的集體回憶。可惜的是，他於2月27日因為肝癌病逝，終年70歲。

《整蠱專家》截圖

吳孟達的死訊傳出後，不少網民紛紛在社交網站上悼念，就連韓國論壇theqoo都出現哀悼帖文。不少韓國網民留言表示「感覺好像是我其中一頁的青春結束的感覺」、「他和周星馳是我年輕時的一部分」、「他曾是我學生時期的快樂回憶」，對吳孟達的離世表達惋惜之情。不少韓國人在8、90年代都對香港電影十分著迷，以下16個香港明星，就曾經在韓國有十分高人氣。

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