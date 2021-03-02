撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-03 11:11

方力申低調出新歌《起跑線》，原來是政府宣傳大灣區的主題曲，不過MV內容卻令網民議論紛紛，因片中方力申及一眾演員一直在跑步，由中環一直跑到大灣區...

每逢大時大節，政府都會推出宣傳片，加首由群星獻唱嘅主題曲，屈指一算，政府都推出過不少首主題曲，例如《熱愛基本法》、《始終有你》等等，有網民考古，發現MV中的畫面有如倒模，而且有個歌星老是常出現，更指今次雖有新面孔，不過方力申已41歲，「唔係以為咁叫young呀？」

方力申低調出新歌《起跑線》，原來是政府宣傳大灣區的主題曲。

👇👇👇按圖看11個倒模共通點👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

+ 23 + 23 + 23

食君之祿，下一句是甚麼？人品好，甚麼會自然好？這些經典新年港產賀歲片對白，你一定聽過，《逃學威龍3之龍過雞年》、《嚦咕嚦咕新年財》、《行運超人》等等，就算對劇情倒背如流，對白你又是否記得一清二楚？話不多說，這19句對白挑戰等著你。

👇👇👇按圖挑戰19句對白填充題👇👇👇

+ 33 + 33 + 33

同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

點擊看全文：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈