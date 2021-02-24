撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-24 19:06

RubberBand回歸紅館！樂隊早前宣布4月4及5日，舉行兩場紅館演唱會，更公開演唱會海報，令一眾FANS大感興奮，「回憶終於返返番嚟」，這12隊陪著我們長大的樂隊，你還在聽嗎？

RubberBand在IG上載演唱會海報，並說︰「這兩年，總是聽到一個又一個關於離開的故事。我們也在經歷著一場又一場別離，一次又一次練習如何說再見。Ciao，是意大利文的Hello，也是Goodbye，有散，必有再聚，無論說多少次再見，我們都要相信是為了好好準備下一次的重聚。4月4-5日，我們要踏上紅館舞台了，這是一個關於你和我、關於散聚的故事」。

RubberBand在IG上載演唱會海報。

消息一出引起網民熱議，不少網民都希望其他樂隊的演唱會可以陸續有來。這12隊陪著我們長大的樂隊，你最聽邊一隊？

👇👇👇按圖看12隊陪90後長大的樂隊👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

對於不少90後來說，當年的廣東樂壇可謂百花齊放，由實力派到偶像派應有盡有。就算你記不起組合名，你總會聽過他們的歌。如果你記得這21個組合，證明你是一個真正的90後。

👇👇👇按圖看你是否真90後👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

不少名人都有花名，例如羅志祥叫小豬、時間管理大師，周柏豪叫大文豪，甚至連陶傑都被稱為「19才子」，原來這些花名背後都有段小故事。這16個90後一定聽過的花名，你又知道是由來而來的嗎？

👇👇👇按圖看16個名人的花名小故事👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，其實過去不論電影還是電視劇，都有古裝造型出事，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

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