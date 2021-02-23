撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-23 18:21

四大美人之一的貂蟬到底有幾靚？曹操真樣到底有幾霸氣？在現今黑科技發達的情況下，連古人的樣貌都可以完美還原，不過真相總是殘酷，貂蟬樣似路人甲，曹操就愈望愈不安。

最近有專家用AI模擬了秦始皇生前的樣子，引爆網民好奇心，想不到一代暴君的樣子竟然是這樣，也令網民腦洞大開，猜想過去的古代名人到底是何樣子。同樣好奇的考古學家及科學家，對這11位歷史上鼎鼎大名的人物，進行了樣貌還原，看看跟你心目中的有沒有落差吧！

秦始皇的真實相貌令人嘖嘖稱奇。

👇👇👇按圖看11個古人真實樣子👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

不少90後童年都是電視汁撈飯，晚晚準時坐定定在家中追劇，劇中的主題曲、經典對白 、甚至劇中角色都十分入屋。但不少無綫TVB昔日女神都已經淡出熒幕，以下10位曾深入民心的女星，又有幾多個是你的童年女神？

👇👇👇按圖看10位經典古裝女神👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

👇👇👇按圖看這11位藝人的黑歷史👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

同場加映：網民票選AV女優TOP 10 波多野沒落、天使萌、桃乃木強勢回歸

雞排妹鄭家純主持的網路節目《深夜保健室》，票選男生最喜歡的「暗黑女神」，超過兩千人參與調查，最近結果終於出爐，令人意外的是波多野結衣竟然TOP 10不入，連AV達人一劍浣春秋都表示，再強的女優，也有老去的時候，那麼新TOP 10到底是誰？

點擊看全文：網民票選AV女優TOP 10 波多野沒落、天使萌、桃乃木強勢回歸

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈