撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-06 07:00

很多人都只重視皮膚、頭髮的保養，忽略了最關鍵的牙齒。雖然牙是長在嘴巴裡面，平常不會表露出來，但是當你露出笑容時便會把立即「破功」！日本人天生比較大機會擁有虎牙和齙牙，不過這些都可以靠後天進行治療矯正，不少日劇男女神和偶像小時候的牙齒都不美觀，甚至有點可怕，《Opener開罐》數15位曾經整牙的日本明星，其中米倉涼子、松坂桃李矯正牙齒後猶如整容，變化超大！

看對比圖就明白牙齒的重要性（網上圖片）

矯正牙齒不但可以令口腔健康，更會改變一個人的外觀和輪廓，可以說是不用動刀的整容療程！就算是男女神也曾有青澀的黑歷史，《Opener開罐》數15位曾經整牙的日本明星，其中米倉涼子和松坂桃李的改變最震撼，有「虎牙女神」之稱的板野友美和大島優子居然把虎牙拔掉？！

👇👇👇點擊圖片看15位日本男女神整牙前後對比👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

你認為一個成功的演員需要具備什麼條件？除了可塑性高的樣貌、精湛百變的演技之外，親和力與人品都非常重要！最近有日本媒體舉辦了「我最喜愛男演員」選舉，讓網民選出他們認為最有好感的男星，榜上全是才華洋溢的「正氣好青年」，其中包括菅田將暉、鈴木亮平等，你的最喜愛日劇男神又是誰？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看「我最喜愛男演員」排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看有「前世記憶」的男孩的尋親故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

點擊看全文：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人