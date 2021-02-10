撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-10 07:00

日本很多年輕人夢想入娛樂圈做演員、歌手，可是想入行的人實在太多，有些人出道10年以上還是寂寂無名。常說要成為藝人，就必須要有「星味」，一班「星二代」遺傳了明星父母優秀的基因，天生就是藝能界的資優生！《Opener 開罐》數10個擁有超強基因的日本「星二代」，其中包括木村拓哉和工藤靜香的女兒Kōki、搖滾樂團「ONE OK ROCK」的主唱等，新生代男神新田真劍佑的爸爸居然是港產武俠片的主演影星？！

「星二代」通常分為兩種人，一是父母為他鋪好康莊大道，出道便是星光熠熠；另一種是深藏不露，靠自己實力在娛樂圈生存。其實日本藝能界有很多你意想不到的「星二代」，《Opener 開罐》盤點其中10位遺傳了明星父母優秀基因的演員及歌手，當中有知名度極高的木村光希、木村心美姊妹，新生代男神新田真劍佑等，其實還有很多沒有大肆宣揚的星二代藝人，你又知道幾多個？

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在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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同場加映：日夫妻買凶宅做新房 慘遇連環靈異怪事 一次停電檢查揭恐怖真相

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

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