撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-03 18:29

GU過往跟過不少外地品牌聯乘，而今年首個聯乘系列則選擇與日本設計師三原康裕主理的潮牌MIHARA YASUHIRO合作，將於3月5日與日本GU同日發售共26款產品，當中除了T恤、衛衣及褲款以外，亦有4款鞋款推出。整個系列定價相當親民，大多$300有找。以MIHARA YASUHIRO一般定價平均$2000－$4000來說，絕對值得入手。

由設計師三原康裕主理的同名品牌MIHARA YASUHIRO，早於1997已成立，多年來一直是日本潮牌代表之一，曾與多個大品牌如FILA及PUMA合作。而數到代表作必數有「溶解鞋」之稱的Original Sole Sneaker，雖然外型看起來跟Converse有幾分相似，但憑著「溶解」的獨特鞋底設計而獲一眾潮人青睞，就算價格達$3000有多依然有價有市。

在港一些代理商網頁可以看到，MIHARA YASUHIRO大多產品，如著名的「溶解鞋」，索價至少$2000-$3000。（HBX）

是次特別企劃的設計理念為「Good Insporation」，希望透過此系列的創意為世界帶來正能量，尤其現今正值疫情期間。系列中26款單品中包含MIHARA YASUHIRO的經典獨特元素，例如二次創作及不對稱設計。雖然介紹中沒有標明，但從是次企劃的造型照可得知，單品主要以男裝為主。不過記者認為整體設計主要走淨色路線，喜歡帶點中性打扮的女生其實亦適合。

另外單品中亦有MIHARA YASUHIRO最為人知、俗稱「溶解鞋」的Original Sole Sneakers，今次就聯乘系列推出4個款式，有休閒帆布鞋、亦有外型較正式的Derby Shoes（德比鞋）。雖然外型略有不同，但價錢平近12倍，加上外型簡潔帶設計感，不妨考慮！

👇👇👇點圖睇聯乘系列短袖T恤及褲款👇👇👇

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👇👇👇點圖睇聯乘系列長袖上衣及外套款👇👇👇

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👇👇👇點圖睇鞋款及飾物小物款👇👇👇

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聯乘系列以外，GU常規男女裝近期亦有不少減價款，除了有外套款，亦有不少春夏適用的T恤及上身衫選擇。到店掃貨時不妨留意。優惠暫未有標示完結日期。

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