日本女團挑戰「45秒換衫」夠鐘布幕直接打開　能否成功保密身材？

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-11 22:00

YouTube 雖說是讓影像創作者展現創意的平台，但隨著它逐漸成為了普羅大眾日常休閒之去處，致使 YouTube 也變為了許多偶像、藝人所行銷自己的媒介管道。比方在日本，以主打唱跳的女團 CYBERJAPAN DANCERS 就在去年 4 月開設 YouTube 頻道，企圖在 2020 年的藝能寒冬中依舊能得到群眾目光。

透過一系列的企劃，包括健身、LookBook 和舞蹈 Cover 等內容著實讓他們在 YouTube 上獲得矚目，迄今也突破 15 萬訂閱大關，並屢屢締造出可觀的觀看佳績，令人看見他們一眾女孩所潛藏的群眾魅力。且在稍早， CYBERJAPAN DANCERS 又再次締造力作，邀請旗下的成員 KANAE、KAZUE、KANA 、HARUKA 和 CHIAKI 挑戰「45 秒換衣」，倘若沒有在限定時間內完成挑戰，很抱歉、恐怕就得在鏡頭前曝光好身材囉！

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有趣又癢眼的節目企劃，在短短數週間變迎來 70 萬次觀看點擊。雖說在影片中，5 位成員幾乎都完成了挑戰，但團員 Haruka 貌似衣服太小的因素，讓夾克無法在限定時間內拉上，便只能讓豐滿的上胸曝光在鏡頭前，儼然讓不少觀眾鼻血直流。

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