日本NHK在16日公開了12月31日播出的一年一度「第71回 NHK紅白歌合戦（下稱紅白）」演出陣容名單，包括即將在12月出道的「櫻坂46」，由椎名林檎領軍，首次登上紅白舞台的樂團「東京事変」，在日本人氣扶搖直上的「NiziU」，連續六年登場的「乃木坂46」，今年二度登場的「日向坂46」，以及在歐美同樣人氣十足的雙人樂團「BABYMETAL」，還有近年備受關注的超強女聲「milet」，迎來成軍20周年的「Perfume」，還有在近年以「鬼滅の刃」系列歌曲人氣大爆發的「LiSA」等都將參與。

但從2009年開始連續11年入選的女子偶像團體「AKB48」卻在今年停下腳步。AKB48最初在2007年以企劃的形式首次登場紅白，並從2009年開始連續11屆入選紅白演出陣容，總計演出次數共12屆。去年還集結了包括AKB48及全世界共8組姐妹團一同演唱特別版的「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」，而今年確定落選後在推特「AKB落選」的標記也迅速衝上話題排行。

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隨後現役成員們也紛紛在SNS上表達了心境。現任AKB48集團總監督向井地美音也在推特上寫道「在這兩年之間，我們好幾次沒能將前輩們傳給我們的接力棒持續下去。然而這次也是，比什麼都還令人感到抱歉及慚愧。」但也表示不會放棄，將會把全新的接力棒繼續傳下去。岡田奈々也寫道「是我們的能力不足。」

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而見證了這11屆歷史的元老成員柏木由紀、峯岸みなみ、宮澤佐江、梅田彩佳也在推特寫下了給成員們打氣的話。

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