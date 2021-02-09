專訪｜日本最強新女團NiziU　9位美女成員從選秀真人騷鬥到變閨密

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-09 22:00

經過選秀節目《Nizi Project》激烈的比賽過程，MAKO、MIIHI、RIKU、RIMA、MAYUKA、NINA、MAYA、RIO、AYAKA這9人脫穎而出組成NiziU。去年她們出道前推出的單曲〈Make you happy〉讓NiziU一炮而紅，MV觀看數突破2億次，「跳繩舞」成為日本大人小孩必跳國民舞。NiziU在出道前就獲邀參加《紅白歌合戰》，可說是去年最具話題團體！

↓↓↓點圖放大選秀節目《Nizi Project》參賽者↓↓↓

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9位女孩這次接受KKBOX獨家專訪，聊到《Nizi Project》激烈賽程中，大家私下相處的開心回憶以及首登紅白的雀躍心情。攻勢不斷，NiziU預計在4月7日推出第二張單曲《Take a picture／Poppin’ Shakin’》，其中〈Take a picture〉是她們代言可口可樂的廣告曲。

另外年初公開的《NiziU “We need U 2021”》影片中，可以看到她們今年的計劃很多，「FIRST ENGLISH SONG」讓歌迷猜測是否要正式進軍國際，「FASHION COLLABORATION」預告著她們將與潮流品牌合作，2021年相信NiziU會有追不完的好消息！

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