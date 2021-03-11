撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-11 16:37

今日（11日）是日本311大地震十周年。災難發生後這十年來，各地都全力投入復興工作，希望早日讓災民的生活回歸平靜。日本不少媒體陸續發布報導，對比受影響災區這十年來的變化，《開罐Opener》整理了其中20個地方的前後對比圖。

（REC for 311 網站）

這場日本史上最大規模的9級大地震，至2021年為止造成19,747人死亡、2,556人失蹤、122,005戶房屋全毀、47萬人口避難。岩手、宮城、福島等沿海城市是重災區，當地建築物幾乎全毀。災難至今發生十周年，各界都很關心災民的生活，朝日電視台及ANN News製作了一個名為「REC for 311」的專頁，而日本Huffpost也發表報導，上載重災城市不同地方的前後對比照，讓大家知道各地的重建狀況。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看20組災區對比圖👇🏻👇🏻👇🏻

+ 37 + 37 + 37

同場加映︰311地震十周年︱日男學潛水每周出海尋失蹤妻 全因一句催淚短訊

311日本大地震發生至今已經10年，無情的災難摧毀了當地居民的家，也帶走他們最愛的人。高松康雄住在宮城縣，妻子在災難中被海嘯捲走失蹤。這10年來他沒有一天不想念妻子，災後甚至自己學潛水出海尋妻，只因為妻子當日傳出這樣一個短訊......

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片詳細看高松康雄的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本樂手口腔癌末期 割2/3舌劇痛仍堅持開騷 逝前一句話極催淚

「為咗夢想，你可以去到幾盡？」這一句來自電影的對白成為了不少香港年輕人的提醒，讓大家為了夢想可以豁出所有。日本有一位搖滾樂手亦同樣，為了夢想竟然在患了癌症末期的情況下強忍劇痛，堅持上台表演，毅力令人動容。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看Inoman的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

點擊看全文︰日本樂手口腔癌末期 割2/3舌劇痛仍堅持開騷 逝前一句話極催淚

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥