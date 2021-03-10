撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-11 10:05

「日本311大地震」快十周年，這場大災難是日本地震觀察史上錄得最大規模的地震，最高程度7級的海溝型地震引發海嘯，摧毀民眾家園，帶走了過萬人的性命。事發當日，一間位於宮城縣的「大川小學」被高達8米的海嘯正面衝擊，學校裡84名師生身亡、失蹤，本來落實在3月18日舉行的畢業禮，最後變成悲痛的火葬告別儀式。 近日有日本媒體訪問了在海嘯災難中痛失12歲女兒的父親，訴說他這10年間，如何警惕大家緊記「311大地震」帶來的慘痛教訓......

這場災難發生10年後，日本媒體「日テレNEWS」訪問了一位在「大川小學」海嘯災難中痛失12歲女兒的爸爸佐藤敏郎。他本來是一位中學教師，與妻子、長子和兩個女兒過著幸福平凡生活，卻被2011年3月11日發生的大地震奪走了最疼愛的小女兒。

一般人在經歷喪女之痛後，都盡量不會回到案發現場，避免重拾當日慘痛的回憶，但佐藤爸爸卻「以痛療傷」，辭職後踏上女兒去世的地方，自虐式做一件事警惕大家緊記「311大地震」帶來的慘痛教訓，並要珍惜眼前人，活在當下。

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日本媒體《時事通訊社》舉行「東日本大震災100張照片記錄」（「東日本大震災１００枚の記録 写真特集」）活動，藉著記者當時在岩手縣、宮城縣和福島縣拍下的照片，紀錄這一場前所未有的大災難，同時提醒人們勿忘10年前天災帶來的慘痛悲劇，並要時常保持警覺心。以下100張來自《時事通訊社》的「東日本大震災」照片，部分附上官方描述翻譯，記錄低未敢忘記的一刻。👇👇👇

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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