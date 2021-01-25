撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-25 07:00

「為咗夢想，你可以去到幾盡？」這一句來自電影的對白成為了不少香港年輕人的提醒，讓大家為了夢想可以豁出所有。日本有一位搖滾樂手亦同樣，為了夢想竟然在患了癌症末期的情況下強忍劇痛，堅持上台表演，毅力令人動容。

2019年，節目組跟隨Hiro回家採訪。（節目截圖）

日本節見《家、ついてってイイですか》會隨機在街上訪問路人，跟拍到他們的家採訪。最近，節目組就遇上了一位丈夫剛過世的女人，並發掘背後的故事。女人名叫Hiro，她丈夫叫Inoman，是日本一隊頗有名的樂隊「Onanie Machine」成員，亦是藝人峯田和伸的摯友。在2019年，Inoman被發現患上口腔底癌末期，連舌頭都因為治療而被割去3分之2。然而，適逢樂隊組成20周年，Inoman年底將會有和峯田和伸一起演出的演唱會。於是他強忍著劇痛，堅持上台完成表演，也在表演2個月後逝世。Inoman剛好有一位做製作人的朋友，將他抗癌的過程拍成紀錄片，近日在節目中播放出來。不少網民都表示這是節目播放以來最悲壯的故事，也被Inoman對生命的熱誠深深感動，看到中途已泣不成聲。

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同場加映︰搬屋遇靚仔鄰居後接連發生怪事 日女感不安上網起底驚揭心寒真相

我們常對長得漂亮的人有好多幻想，見別人是靚仔靚女就想像對方是白馬王子或者女神，不過正所謂「人不可以貌相」，外表生得靚都可以是惡魔。日本有一位女生，從搬屋遇到靚仔新鄰居起，就開始發生一連串怪事，背後原因暗藏可怕故事。

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