撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-16 16:15

白色情人節剛過，日本Oricon每年都會公布由500位10多歲至50多歲男性票選的「最想她做女朋友的明星」排名。今年最意外的是超人氣的石原里美竟然不上榜，由2位新星演員代替。

石原里美早前推出2021年月曆，大受粉絲歡迎。（宣傳圖片）

每季都總有一套主演日劇的石原女神今年不在榜上，令人大跌眼鏡。而上年瞬間冒起的新星演員今田美櫻及濱邊美波亦榜上有名。榜首是由已經第7次奪冠的國民老婆奪得，深田恭子則穩守中游位置，你最喜歡哪位呢？👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看10位入選明星👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰日本太太票選10對睇死會離婚明星夫婦 榜首不意外 木村竟上榜！

早前福原愛與江宏傑傳離婚的新聞鬧得沸沸揚揚，令大家意識到一些表面恩愛的夫婦感情未必如外界想像。日本媒體《週刊女性》近日的報導公布了「看似就快離婚的明星夫婦」排名，很多港人熟悉和看好的夫婦都有上榜。

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同場加映︰日甜美主播收地震消息秒切換表情報道 網民讚專業︰認真女人最美

在日本，電視台女主播是觀眾留意的重點之一，她們的衣著、表情等都受到廣大觀眾關注。近日有一位長相甜美的女主播，在新聞報導中收到突發消息，原本正報導輕鬆話題的她一秒切換表情及態度，網民大讚她專業。

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