撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-15 13:20

在日本，電視台女主播是觀眾留意的重點之一，她們的衣著、表情等都受到廣大觀眾關注。近日有一位長相甜美的女主播，在新聞報導中收到突發消息，原本正報導輕鬆話題的她一秒切換表情及態度，網民大讚她專業。

（YouTube@天氣新粉絲）

今年28歲的檜山沙耶是日本氣象新聞公司（Weathernews）的女主播，Weathernews的節目特色是會讓主播在天氣資訊與新聞之間的切換時間閱讀觀眾的留言進行互動。在2月26日的新聞報導中，她原本正在和觀眾輕鬆討論有關將棋的話題，有說有笑的她還露出開心的笑容。隨後，一道地震消息突然出現，她瞬間收起笑容，以認真的態度報導嚴肅的新聞。報導一出立刻吸引大批網民留言，讚她反應快，口才好，而且態度專業。

其實檜山沙耶原本就人氣甚高，Weathernews甚至在官方YouTube頻道上載她面試時的短片。她說自己的目標是成為令人感到開朗的天氣報導員，隨後便開始表演剛練成的結他，雖然表演很簡單，但青澀的她憑住甜美笑容和誠懇的態度，換來面試官親切的回應。影片吸引不少人留言盛讚她可愛，留言指雖然她不擅長彈結他，但卻很能表現出自己努力的一面，令人十分欣賞。

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