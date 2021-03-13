撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

世事無奇不有！日本漫畫家「漫画れりあ」最近將一宗奇案情節畫成漫畫，並上載到YouTube頻道，吸引超過140萬觀看次數。故事發生於數年前越南，一名女死刑犯為活下去，竟然在監獄中成功懷孕，避過執行死刑。

（YouTube@漫画れりあ）

漫画れりあ會將世界各地的趣聞、感動故事、離奇案件等題材畫成漫畫，加上配音員演出，變成漫畫短片故事上載到YouTube。近日他上載了一件真實發生過的奇情案件，內容是一名越南女死刑犯以奇招令自己懷孕，因而獲改判終身監禁。越南法例規定，懷孕婦女或育有3歲或以下孩子的女性不得被判以死刑，因此案中主角便利用這一點為自己脫身。

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同場加映︰禾輋色魔案動漫迷憂被標籤 日本宮崎勤連環姦殺女童案曾毀動漫界

沙田禾輋邨近日出現戀童色魔，警方經調查後日前拘捕30歲疑犯，更展示了他犯案時所背著，扣滿《鬼滅之刃》等動漫作品襟章的背囊。然而，事件卻引起一眾喜歡動漫迷注意，擔心會影響外界對御宅族的印象，就如1980年代末在日本發生的宮崎勤事件一樣。

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同場加映︰搬屋遇靚仔鄰居後接連發生怪事 日女感不安上網起底驚揭心寒真相

我們常對長得漂亮的人有好多幻想，見別人是靚仔靚女就想像對方是白馬王子或者女神，不過正所謂「人不可以貌相」，外表生得靚都可以是惡魔。日本有一位女生，從搬屋遇到靚仔新鄰居起，就開始發生一連串怪事，背後原因暗藏可怕故事。

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