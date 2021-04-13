撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-13 07:00

人們常說「女大十八變」，女生小時候和長大的反差可以大得驚人，但不是人人都願意揭露過去。日本有位剛出道AV女優藤田梢，在Twitter自貼舊照，只見相中的她皮膚暗淡，打扮老土像個鄉下妹，與現在性感可愛的她相比彷彿換了個人。

（Twitter@kozue__fujita）

19歲的藤田梢在3月7日正式出道，屬日本最大型AV片商之一的S1社。她的出道文中寫著，自己從中學開始就憧憬成為AV女優，並一直渴望加入S1社，以此作為自己的夢想。在出道前，藤田在成人影片網站SmashTV拍過兩部影片，之後才作為S1社專屬女優出道，首部影片在發售不久便上了暢銷排行榜。

出道當天，她在Twitter貼上自己的舊照，並透露153厘米高的自己由以前的53公斤減至現在的40公斤，足足減走13公斤。巨大的差異引超多網民嘩然，不少人留言指她像換了個人。她的粉絲數目在一日內增加至一萬人，以一個剛出道的新人來說算是非常多。

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