撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-17 07:00

【新手露營/露營裝備/裝備推介/單人露營/背包露營/單車露營】一去露營深似海！裝備不但求買得齊，買齊又想買得輕。但輕量化露營裝備一定會很貴？台灣山系達人法蘭克黃推介自己目前的輕量化露營裝備，37件裝備裝好僅重7.4KG！

法蘭克黃@YouTube

裝備，向來都是聊不完的話題。買齊了基本裝備，又想將裝備Upgrade，追求輕量化。但重量是否一定與價錢成反比？台灣山系YouTuber法蘭克黃在個人頻道，推介了37件單人輕量化露營裝備，分享不全靠高檔露營設備，只需要多點心思，就能輕鬆實現任何交通工具輕量化露營。

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新手玩家想入手基本款該怎樣選？一人露營又該入手甚麼裝備？追求輕量化的又有甚麼選擇？台灣山系YouTuber法蘭克黃在個人頻道，推介了10款單人露營CP值高裝備，全是在長時間，多次親身使用後發表的產品使用心得。心思思想買裝備的你，看看有哪款是你的心水。

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*內容獲YouTuber法蘭克黃授權。

同場加映：露營地點｜5大附浴室免費營地 西貢灣仔南觀星 日落邊度最靚？

本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃，為自己的第一次做好準備。

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