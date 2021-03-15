撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-15 18:57

【新手露營/露營裝備/裝備推介/新手帳篷/新手營/充氣帳/雙峰帳/外穿骨自立帳/內穿骨自立帳/印地安帳】打邊爐最緊要個爐，去露營最緊要當然係個營啦！想買得精明，少花冤枉錢？台灣山系達人達哥開箱實測6款新手帳篷，價錢由數百元到上千都有，教你選一個合適自己的帳篷。

Campfire營火部落@YouTube

充氣帳，雙峰帳，外穿骨自立帳，內穿骨自立帳，印地安帳⋯⋯多款帳篷新手們該選哪一種好？如何選一個適合自己的營？平一定冇好？台灣山系YouTuber「Campfire營火部落」的達哥，找來了6款帳篷，價錢由數百元到上千都有，教大家買對適合自己的帳篷。

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*內容獲YouTube「Campfire營火部落」授權。

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户外品牌迪卡儂向來以抵買見稱，露營新手預算不多也可以去逛逛。究竟$300能買到甚麼露營裝備？雖然低預算裝備一定會偏重，但必要的裝備當然不能省。想知有甚麼性價比高的露營好物？不妨參考一眾網民推介，以下10件香港迪卡儂都買到的抵買露營裝備，看看有沒有你的心水？

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除了迪卡儂買得到低預算的露營用品外，有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。以為便宜一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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同場加映：露營地點｜5大附浴室免費營地 西貢灣仔南觀星 日落邊度最靚？

本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃，為自己的第一次做好準備。

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