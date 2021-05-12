去人屋企超多禁忌！網數10大討厭行為再熟都唔做得！玩手機都算？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-12 22:00

無論是逢年過節到親戚家做客，或是平常跟三五好友約好去對方家裡，到別人家中受到對方熱情款待，理所當然地要懂得以禮相待，不過有時卻會因為彼此關係親近，就不小心忽略了最基本的禮儀，導致雙方鬧得不愉快。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些做客行為實在NG，關係再好、再親近都千萬要避免，特別是有些行為實在超常見，趕快來檢視你是否在無意間成為討厭的客人吧！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月27日至2021年02月25日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『做客反感行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】