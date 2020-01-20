【農曆新年】拜年怕寶寶無禮貌失禮死人？要子女談吐得體可這樣做

說話的藝術在大人的世界很重要，相對地，在孩子的世界也同樣重要。除了平時累積的語詞量夠多，還要懂得說話的時機。

口語表達進一步延伸，就是雙方對話，於是「人際關係」由此建立。長庚技術學院幼保系暨康寧專校幼保科兼任講師楊琳表示，尤其是大一點的孩子（超過兩歲），說話能力趨於成熟，也開始與其他同齡孩子建立關係，彼此間言語互動頻率提高。但只要有互動，就會有「遊戲規則（禮貌）」需要了解和學習，而不能像往常一樣，想到什麼就說出什麼。

情急之下的口出惡言 家長先同理再教禮

小寶和其他小孩在公園玩耍，奔跑中，小寶被其他孩子撞倒了，撞倒人的孩子連忙跟小寶道歉並詢問是否受傷，小寶卻一直指著他說:「你是大壞蛋！」原本開心得氣氛，瞬間降到冰點。

針對上述案例，楊琳老師說明，「孩子的評斷與批評，有時是在自我與負向情緒中所產生；尤其自我受傷或損傷時，內心更是充滿不適。」因此，她建議家長在外面碰到類似情況，別氣急敗壞地給孩子一頓罵，畢竟當下孩子的情緒狀況也不是很好；而是應該先冷靜下來，安撫孩子浮躁的心，甚至先給他一些支持，讓他感受到「你和他站在同一條線上」，事後再來討論這件事情的對錯與哪些表達方式才是比較適當的。

楊琳老師表示，但只要有互動，就會有「遊戲規則（禮貌）」需要了解和學習，而不能像往常一樣，想到什麼就說出什麼。（GettyImage/VCG）

小孩豐富的聯想力 需要家長的適時導正

今天帶4歲的小玲到外面吃飯，服務生遞上一盤咖哩飯。

小玲：「咦！這是什麼？」

媽媽：「咖哩飯！黃黃的就是咖哩醬。」

小玲：「唉呀！好像大便！」

此時媽媽應當即時向孩子解釋與提醒用詞的禮節，勿口無遮欄或隨興所述，以免傷害他人或造成別人的困擾。隨著孩子的詞彙量日益豐富、口齒愈來愈清晰，時常會運用生活當下的所見所聞、或最容易想到的形容詞來表達，尤其是物品外觀質地的具象性聯想，如食物的顏色。楊琳老師表示，主要是因為孩子單純考量相像與而忽略用詞是否合宜、合理。

敏感小孩SOP：冷靜、安撫、還原事情

有時會碰到比較敏感的孩子，因為某些狀況，感覺到自己有點委屈，而產生較激烈的反應。楊琳老師表示，如果孩子在事件當下所展現的情緒強度過大，「容易致使表達口語的內容結構鬆散，不易傳達要點」，周遭的老師或家長無法即時掌握狀況，也不太能提供合理公正的協助。

因此她建議，周遭的大人應先使孩子平靜，或先帶他到另外空間好好抒發與調適情緒，待身心狀況趨穩後，再讓孩子陳述事發概況。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：如何引導孩子說話有禮貌？讓孩子侃侃而談更要言詞達意】