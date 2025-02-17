鑽石山超平速剪店｜推會員制1年無限次任剪$7/次　網民反應兩極

速剪店近年在香港各區「林立」，為加強競爭不少速剪店都劈價「促銷」，當然質素就......好難講。近日鑽石山就有一間速剪店開張，還推出會員年費計劃，只要繳付年費即享一年$7/次無限剪！事件惹來網民熱議，有網民擔心伏味濃，也有人認為不妨一試！



鑽石山速剪店$7／次無限剪

鑽石山大年初六（2月3日）新開一間速剪店，根據其門口及FB張貼的宣傳告示，該店推出會員制，只要繳付$300年費，就能以每次$7的價錢享用原價$79的速剪服務，告示中標榜「平霸再現」、「人手不變、質素不變、平通街」，強調是「香港首創單剪會員模式，務求幫你慳到盡」，還他們更精心印製會員卡，相當認真！

該店成人及小童剪髮原價為$79；持樂悠咭長者則為$65，換句話如果以三百元入會，速剪5次就可以回本！根據其FB專頁簡介上形容，價錢划算是他們的開業理念，「老闆知道香港人生活節奏急速，時間就是金錢，所以盡量幫大家節省時間，做更有意義的事」。

網民：會唔會3個月後夾錢走佬

事件被轉載至連登討論區後，隨即引來熱議。有網民指雖然創辦理念窩心又暖心，擔心是騙案：「會唔會3個月後夾錢走佬」，也有網民質疑其技術「重點係速剪工藝如何？」「個個剪完成個河童咁嘅頭」、「收$300剪到一忽忽就能收Ｘ了」。

（愛回家截圖）

不過也有不少網民都支持和鼓勵，大讚「有諗頭、逆境自強」、「呢間唔錯呀我曾經幫襯過」、「我1月27號去剪髮見到一個女髮型師剪得好靚」，不知道大家又有沒有興趣試呢？