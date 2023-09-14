鑽石山餐廳師傅因「割X皮」暫停晚市　客人食自己啦!網民爆笑揣測

「東主有喜」就當然要休息一天啦，但有時東主有其他「特別」的事做都要稍作休息嘅！日前有網民於社交平台上分享一張餐廳的告示，當中寫到因為師傅要去「割X皮」所以要暫停晚市，貼文一出即引起網民爆笑和揣測，「到底師傅係去割咩皮呢」，「點都祝妳手術順利」。



圖自Facebook「富山邨，新麗花園，宏景花園，嘉峰臺，瓊山苑，瓊麗苑，帝峰豪苑，海港花園，瓊軒苑居民群組」

日前，有網民於Facebook專頁「富山邨，新利花園，宏景花園…」群組上發文分享一張由一間位於鑽石山的「牛角仔冰室」，於門口所張貼的告示，當中寫到餐廳「因為師傅要去『割X皮』」，所以9月14日至9月20日要暫停晚市供應，「你哋要食自己啦，9月21日晚上再見！」。

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告示讓網民爆笑，而告示中師傅所要去割的「X皮」更引起一眾網民揣測，有網民猜測師傅可能是去「割包皮」，但有網民則表示「可能係去割雙眼皮呢」，「師傅都未必係男人啊」，網民更搞笑指「師傅割肚皮，大家唔好誤會，喜事喜事」。

有網民見此亦表示，「依家全村人都知師傅要割皮啦」，「師傅情何以堪」，「師傅呢鑊水洗都唔清」，網民還發現餐廳只暫停「晚市」，早市和午市都並沒有包含在內，表示「早午市都仲要返工，陰功」，「多啲抖抖啦」，但無論怎樣都好都祝師傅「手術順利」。

雖然未知師傅是割甚麼皮，但網民談開割包皮，網上經常傳「割包皮更持久」，但有性事專家就指出，割包皮後龜頭露出，在長期與衣褲摩擦的情況下，會猶如「長繭」一般失去敏感度，進而導致持久的錯覺！ 👉👉👉 性愛冷知識︱割包皮做愛會更持久？沒割容易射？真相係咪咁簡單？