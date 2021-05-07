撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-07 07:30

【髮型/剪髮/電髮】去salon剪頭髮最怕剪得太短，或者電髮電得太攣！明明已經同髮型師溝通好，但最後現實卻不如理想，實在令人氣餒。究竟大家應該怎樣與髮型師溝通？想電髮但又擔心效果不似預期？《開罐 Opener》今次請來資深髮型師Jim Tse教大家剪髮前如何溝通、顧客事前有甚麼準備工作，以及電髮前要了解的5件事等。

電髮最怕電出來變成爆炸頭！(《再一次happy ending》截圖）

去salon剪頭髮最怕剪壞頭！坊間時有發生髮型師與顧客之間的爭拗，早前連登討論區有網民出Po投訴髮型師電出來的髪型不似預期，引起網民熱議。

網民「tagamet」在討論區上發文，指電髪前跟髮型師口頭上溝通好，惟電髮後理想與現實大不同。從兩人的對話截圖所見，髪型師指事主事後才出示的韓系電髪參考照，是「夾」出來而不是電出來。事主認為對方沒有事先講清楚，就替自己電髮而感到不滿。

不想出現剪髮、電髮後結果不似如期？拎明星相給髮型師參考怕尷尬？資深髮型師Jim Tse教大家3招與髮型師建立良好的溝通，剪髮不用自備明星示意圖都得！另外，Jim提醒電髮前一定要詳細向髮型師講有沒有染過髮、漂過髮，因為對方會特別注意藥水的強度，以免傷頭髮。

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DIY染髮風氣盛行！坊間不少個人護理店、超市售賣各式各樣DIY染髮劑，不過自己染髮有甚麼需要留意的地方呢？Hair Corner執業逾20年的資深髮型師Jim Tse教大家如何揀染髮劑，染髮後應該如何洗頭才會更鎖色，不應使用哪種類型的洗頭水等。不少人都知泡泡染髮劑的壞處，有機會影響以後染髮時頭髮的上色度，但原來含有一種金屬成分較多的染髮劑都較容易「食色」，大家要小心挑選。

人人都知想髮色更持久，染髮後要使用鎖色或護色洗頭水，不過你是否知道它的正確用法呢？油性髮質的朋友應該如何使用呢？

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不少人對DIY染髮有許多疑問，Anson Hair Design髮型師Anson提供7招輕鬆在家DIY染髮。如果染髮時遇到突發情況，最好立即用水清洗，為免漂粉殘留，最好之後再用洗頭水洗一至兩次，因為漂粉殘留時間太長，有可能傷害頭皮，出現頭皮灼傷、流血甚至甩皮的慘況。如果是髮質受損人士，有機會出現頭髮變綿、斷裂的情況，這樣就只能剪掉。

潮流興起用泡泡染髮或染髮噴霧，方便快捷，但原來這些染髮用品有機會傷害頭皮，因此Anson指染髮前應細心挑選染髮劑品牌。如果想染得更均勻，Anson教大家如何準確調配染髮劑，立即解決上色不均問題。

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同場加映：專家教8大衣物防霉速乾方法

潮濕多雨的天氣下，衣服較難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服散發一股噏味？要去除異味就要參考以下兩位專家的做法。

日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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