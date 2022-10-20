港女以為男網友約會前特登剪髮　滿臉髪碎真相瞬間滅火：激似泥鰍

新冠疫情由2020年初至今，除了令大家更著重身體健康，亦間接影響了人與人的社交。一名女網民憶述疫情初期與男網友去街，以為對方剪完頭髮才來赴約，原來真相超級神展開，令她當場嚇呆更失去好感。



《美麗戰場》

有網民投稿IG專頁「覓偶奇遇」分享約兩年前與男網友出街見面的情景，事件仍歷歷在目：「嗰陣啱啱covid開始要帶口罩，見佢打字正正常常，點知約出嚟就有啲問題。毒L基本嘢就唔講，佢仲好kam同埋個身好似十日無沖涼咁。」

肚餓的女事主打算「求其搵間魚蛋粉食完就算」，誰知在餐廳坐下之後才是真正「打大佬」：「一坐低除口罩，我見佢成面都係頭髮碎就俾咗張紙巾佢抹吓，我問：『咦你係咪啱啱剪完頭髮呀？』」

（IG @skilfullysingle 截圖）

肚餓的女事主打算「求其搵間魚蛋粉食完就算」，誰知在餐廳坐下之後才是真正「打大佬」：「一坐低除口罩，我見佢成面都係頭髮碎就俾咗張紙巾佢抹吓，我問：『咦你係咪啱啱剪完頭髮呀？』」

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男網友一路抹面的時候女事主才發覺他的頭髮碎「抹唔甩」，「原來佢成面都係毛，仲要個鼻有幾條成2cm嘅鼻毛！」照片可見，男網友除了鼻毛突出，在人中接近嘴角的位置都有不少又長又豎起的汗毛。

男網友除了鼻毛突出，在人中接近嘴角的位置都有不少又長又豎起的汗毛（IG @skilfullysingle 圖片，投稿人提供）

女事主指自己平時在交友App遇上「照騙男」都會禮貌地吃完飯才走，但今次真的受不了，「同佢講要覆公司message用電話，因為我真係唔敢望佢塊面，一望到就想嘔。嗰碗魚蛋粉，係喺嘔嘅邊緣流住淚咁食。」

外表以外，男網友更邊食飯邊用「好大聲嘅鍾景輝tone」問她很多其他人一聽就知是初次見面的問題，如在哪區返工、住邊等等，令女事主十分崩潰：「嗚，係人都知見網友啦！」

《被嫌棄的松子的一生》

網民見到女事主的遭遇都不禁失笑，「條毛識轉彎」、「唔講啲毛，現實真係識過人機械人式問問題，WhatsApp對話紀錄左邊全部佢嘅問號，右邊我回嘅句號」、「泥鰍、塘蚤魚啲frd」，亦有人表示「出post嗰個貌若天仙？」，指女事主不應公審該男生外貌。

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