日本地震｜富士山若爆發　恐5億噸火山灰毁東京　爆發前有1大徵兆

富士山一直都是港人遊日最愛的旅遊景點之一，但其實它並非是一座普通的山，而是一個依然活躍的火山。2月20日日本山梨縣東部發生一場4.6級地震，其震央與富士山十分接近，讓大眾擔心這次地震是否為「富士山爆發前兆」。到底富士山爆發前會有甚麼徵兆呢？當爆發時鄰近的熱門旅遊城市東京又會有甚麼影響呢？



山梨縣地震讓日本民眾擔憂富士山再爆發。(Unsplash/Filiz Elaerts)

2025年2月20日，日本山梨縣東部發生了一場4.6級地震，震央位於山梨縣東部的富士五湖地區。這次地震在神奈川縣、山梨縣和靜岡縣引發了最大震度3的震感。雖然日本氣象廳表示此次地震與富士山的火山活動無直接關聯，但人們仍然對富士山可能噴發的表示擔憂。於日本社交平台上「富士山噴火」成為熱話，網民紛紛討論此次的地震是否為富士山爆發前先兆。

富士山對上一次爆發是發生於1707年12月16日的「寶永大噴發」，當時爆發持續了整整16日，該次噴發在富士山東南斜面形成了三個噴發口，最大的被稱為寶永山。噴發期間，火山灰大量噴出，甚至飄落至約100公里外的江戶（今東京），導致農作物歉收，糧食短缺，間接造成數萬人死亡。

（內閣府防災情報）《土屋太夫噴火事情書》

那到底當年爆發前又有甚麼徵兆呢？根據當時一位江戶時代日本駿河國（今靜岡縣）須山村的富士山信仰登山的嚮導——土屋伊太夫，所記撰寫的《土屋伊太夫噴火事情書》所記載，當年於噴發前的49天，即1707年10月28日，發生了高達8.6級規模的寶永大地震，然而當時地震發生後，富士山中持續發生了多次的強烈地震，一日內便有10至20次，較小的地震更加無法計算。

然而到了地震的前一天12月15日，地震頻率急劇上升，於下午四時到6時間，足足有7到8次的強烈地震，到了夜晚頻率更加是到了「幾乎無法計算的次數」，直到爆發當日凌晨地震變得極為劇烈，富士山發出「轟隆轟隆」的聲音，宛如雷鳴，震耳欲聾，讓「人們驚恐萬分，四處奔逃」。

然後當日早上發生了一場大地震，下午又發生了一次，隨後富士山突發出「彷彿整座山即將崩塌」的巨響後，天空驟然變暗，黑雲翻騰，東西兩側都被黑雲籠罩，接著無數的火石從天而降，有村民的屋亦因此被燒毀，直至翌日清晨才有所緩和，但及後爆發卻再度加劇，甚至比以往更加劇烈。

若富士山爆發，火山灰可能數小時便會飄至東京。(網上圖片)

透過記載，讓火山學家小山真人教授認為該些發生於寶永大地震後的地震並非餘震，而很可能是富士山下方岩漿運動所導致的火山性地震。因土屋伊太夫記載表示，那些震感主要於富士山中發生，於山麓地區則並不明顯。

2025年2月20日晚上10時13分，日本山梨縣東部發生4.6級地震。（日本氣象協會)

那若果富士山真的爆發的話，東京會有甚麼影響？根據日本氣象廳專家預測，一旦富士山爆發，根據風向和風速，高達攝氏千度的熔岩流將從四面八方而來吞蝕市區，火山灰將在 2小時內抵達東京，整個城市將被灰塵覆蓋，成為「灰色都市」，不僅會令人眼睛喉嚨奇癢無比，火山灰覆蓋電線也會造成大停電，若大量飄到自來水廠將無法淨化，就會導致斷水，而電訊基建也大受影響，手機及網絡都斷網。因而日本氣象廳於2月12日便開始套討論設立「降灰警報」，以讓市民能夠提高警覺性，而當局亦會持續監測地震和火山的活動。