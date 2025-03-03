Mario救公主40年背後真相曝光！根本不是英雄救美　網傳藏陰謀論

一講到任天堂的Mario遊戲相信大家都必定會聯想到碧姬公主，認為Mario和公主就是一對情侶，而他一直就是為愛而奮戰，要從庫巴手裡營救公主！但其實大家一直都誤會了！遊戲中的Mario和公主根本沒有任何關係，甚至Mario所救的根本就不是公主，而是有另外的目的，網上甚至有傳聞指Mario英雄救美背後，其實還藏有一個巨大的「陰謀」！



Mario與碧姬公主根本不是情侶關係，真正拯救的也不是公主。（網上圖片）

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Mario不是大叔，也不是水管工！

到底「Mario」這個名字是怎樣來的呢？其實「Mario」這個名字來自於美國的一個房東，據說，任天堂創業初期，他們在美國租了一間小小的辦公室，而房東的名字便是「Mario Segale」。當時任天堂因為資金不足，所以經常拖欠租金，因此房東常常向他們催款，為了能夠討好房東，任天堂便直接將遊戲內的角色改名為「Mario」。

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Mario真實年齡只有26歲。（網上圖片）

而對於Mario，看到他的兩撇鬍鬚，有很多人都一直認為他是一位大叔，但其實Mario的官方設定歲數其實只有26歲！還有他根本不是一位水管工，根據最早的官方設定，Mario其實是一位「木匠」，於1981年他初登場的《大金剛》中，Mario除了是叫「jumpman」之外，他的職業設定還是一位木匠，那到底為甚麼他變成一位水管工呢？是因為於《超級馬里兄弟》的遊戲推出後，因為他們於水管內頻頻地鑽來鑽去，逐漸他們的形象都被定位成水管工。

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英雄救美？還是陰謀論？

Mario真正拯救的是蘑菇王國的人民。(超級馬利歐兄弟電影版圖片)

大家常常認為Mario所做的任務，闖的關卡都是為了公主，但其實根據官方的背景設定，庫巴入侵蘑菇王國，並將王國的居民變成磚塊，而碧姬公主是唯一能夠破解詛咒的人，因而她被庫巴綁架擄走。如果想要拯救蘑菇王國的人民，就一定要先拯救公主。換言之，由1985年初代遊戲至今近40年，Mario之所以會救公主，其實很有可能最大的原因是為了拯救王國的人民，而並非單純的「英雄救美」。此外，網上更有流傳另一個超級「黑暗」的陰謀論指，Mario之所以會如此奮力拯救公主，是因為他想要找到公主，然後控制公主，進而佔領蘑菇王國！

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Mario和公主根本不是情侶！

Mario真正的女朋友是寶琳。（網上圖片）

Mario和公主常常都被認為應該是一對，但他們根本不是情侶關係，而且就連任天堂都沒有承認過。事實上，於《大金剛》中，Mario其實是有女朋友的！他原本的女朋友叫「寶琳」

（Pauline），而且這位舊情人於多年後的《超級馬利歐奧德賽》中更搖身一變成為都市國New Donk市的市長，事業有成。而且於《奧德賽》中，碧姬公主甚至拒絕了Mario的表白，所以他們根本就不是情侶！

所以大家經常認為Mario為愛奮戰，拯救愛人的形象很有可能都只是我們的美好的幻想，又或者其實真正想要拯救公主「英雄救美」的是玩家們，而不是Mario啦！