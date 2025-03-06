洗波鞋｜專家實測100円店神物去污　10分鐘變白全新!一步驟最重要

一對舒服的鞋子絕對是不可或缺，但每天穿著難免會積累污垢。然而鞋又不能直接丟進洗衣機洗，相信有不少人都會為洗鞋煩惱。有洗鞋專門店就分享到，其實在家裏洗鞋可以非常簡單。介紹100円店的一樣神物，而過程中最重要的這個步驟！



（《第3種魅力》劇照）

據說，一雙鞋子一天內累積的汗水和細菌量，竟然相當於一杯水的份量。日媒FNN最近走訪每日處理約70雙鞋子的專業洗鞋店「KutoonWash」，店主谷口昌優更分享了在家也能輕鬆完成的洗鞋技巧，讓大家不用傷荷包也能擁有專業級的清潔效果。

一雙鞋子一天內累積的汗水和細菌量，相當於一杯水的份量（FNN）

所需工具

【1】深度足夠浸泡鞋子的容器

【2】中性洗衣液（5至10mL）

【3】100円店的「魔術海綿」（或稱科技海綿）

【4】牙刷

【5】毛巾

清潔步驟

(1)首先，將鞋子浸泡在加入中性洗衣液的水中，確保完全浸濕。

(2)再用魔術海綿輕輕擦拭皮革部分，去除表面污垢。鞋側的頑固污漬則可用牙刷仔細刷洗。

(3)至於鞋墊部分，店主谷口建議使用浴室清潔劑，對皮脂污垢有較強的清潔力，搭配牙刷用力刷洗即可。

(4)鞋底同樣用牙刷徹底清潔。整個過程約10分鐘就能看到明顯效果。

沖洗與晾乾

充分刷洗後換一盆清水，將鞋子浸泡並反覆沖洗，確保清潔劑完全清除。店主谷口強調若沖洗不徹底會導致鞋子變黃，因此這是最關鍵的步驟。先用手輕輕揉搓鞋子，幫助洗劑徹底排出。重複沖洗約10次後，用毛巾吸乾水分，並將鞋子放在通風良好的露台或門口晾乾一晚。

Before vs After（FNN）

用店主谷口建議方法清洗的運動鞋晾乾一晚後潔白度明顯提升，彷彿是新的一樣。只要掌握正確方法，就能讓心愛的鞋子長久保持亮麗。店主谷口亦指出，帆布鞋並不建議整雙浸泡，以免產生色差或變黃，用牙刷局部清潔表面污垢即可。作為日常保養，若鞋子只是沾了一點污跡，也只需用沾有中性洗衣液的濕布輕擦污漬處清潔，這樣便能讓鞋子維持更長時間。