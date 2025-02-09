運動可增強免疫力？做錯運動隨時養出疾病　醫生列4關鍵習慣

48歲台灣女星大S（徐熙媛）遊日驟逝震驚各界，在台灣除了掀起疫苗搶打潮之外，也再次讓民眾對流感等相關疾病提起警覺；台灣減肥專家醫生蕭捷健提醒，免疫力是「剛剛好」養出來的，過度或不足的運動量都有導致免疫系統崩潰的可能。



48歲台灣女星大S（徐熙媛）遊日驟逝震驚各界。（視覺中國）

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不少人都認為，只要大量運動就可以讓身體變好、增強免疫力，對此蕭捷健醫生透過粉絲專頁說明，關鍵在於「運動的頻率」；在每週3至5次、每次30至60分鐘「中等強度運動」的習慣下，可以增加NK細胞、T細胞活性，達到強化對病原體防禦力的目的。

過度或不足的運動量都有導致免疫系統崩潰的可能。（Upslash@chrisjoelcampbell）

「凡事過猶不及」的常理大家都知道，蕭捷健醫生提醒，過度運動會造成所謂的「開窗理論」，因為長時間高強度運動會暫時抑制免疫細胞功能，導致在高強度運動後的數個小時內感染風險增加。除了應避免連續劇烈運動外，在人多地方也要戴好口罩。

除了運動量的把握之外，蕭捷健醫生指出，「適量攝取澱粉」、「睡眠時間」、「適度陽光曝曬」也是增強免疫力的重要習慣；成年人睡眠時長應在7到9小時的區間，同時維持每次10至15分鐘、每週2至3次的日曬習慣，並攝取600到800IU的維生素D。

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