「唔揾工」移日香港夫妻 X 大阪Andy哥直播 自辯：唔接受話我乞兒

裸辭「追夢」移居日本的香港夫婦YouTube頻道「Brian在日本住」最近為了拍片「告急」求課金，惹來網民熱論。同為居日港人的「MinatoTV」大阪Andy哥今晚（10日）就邀請兩人一起進行聯合直播，當中兩人就為自己自辯「開會員不是乞兒」。



香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」於去年10月帶著半年生活費移居日本，開創頻道介紹他們在日本的生活點滴。日前兩人上載短片透露財務狀況，為應付未來生活費和頻道發展但又不想揾工，希望開設會員制度（$50-800）讓觀眾「支持他們繼續留日創作」，用以買器材、製作需成本的題材、甚至出鏡的衣服等連日來惹來熱議，甚至有網民以「網絡乞兒」形容。點擊睇全文👉👉👉 香港夫婦裸辭移居日本為「追夢」到埗4個月即告急：生活費快用盡

（Threads）

同為居日港人的Andy哥頻道「MinatoTV」日前今晚（10日）邀請兩人上頻道進行直播，高峰時有近萬人在線觀看。直播開首Andy哥便表示完全不認同Brian的價值觀，但覺得還是要聽他們的解釋和回應，指兩人只是「價值觀比較奇怪唔係罪犯」。被問到有沒有想過影片瘋傳，Brian就表示預想過有負評，但反應比想像重大很多，認為留言批評的網民是「內心有啲嘢滿足唔到」。

接下來談到創業未來計劃，Brian就坦白地講到沒有計劃，但有方向，「人生沒有可能有計劃」、「知道自己的方向...有問題當下解決，我個人就係咁樣」。他指一直希望6個月內做好YouTube賺取資金留在日本，「失敗先再諗」，而選擇日本移居的原因是因為喜愛日本旅行，而京都環境寧靜，「我鍾意諗嘢...需要靜嘅地方思考」，而香港則是做不到。

（YouTube截圖）

自辯非「乞兒」

談論到開設會員，不少網民批評他的定價太高問他「憑甚麼？」，對此Brian表示「肯唔肯畀唔係憑唔憑（咩）嘅問題。覺得頻道有價值800都有人肯畀」，被另一主持Yan指出他對未來的規劃很「很虛無」，空有目標卻不作任何計劃令人難以理解。Brian則反駁指：「唔係proud of冇plan」，但在他眼中不能同時集中於YouTube和創業簽證兩件事上。

網民留言中最多的一句就是指責兩人當「乞兒」，不打工卻伸手問觀眾要錢。Andy哥指出自己有經驗，知道現在他們頻道收益必定不足於支付租金，直指Brian不應該將自己的生活費和對製作影片的投資轉嫁到觀眾身上。而且他影片的內容也很重複來來去去三幅被，「裸辭、創業、半年10萬、唔夠錢使」，直問「你畀到啲咩價值人？」Yan亦附和道「Overall你喺好低角度睇到好高。但係冇諗過點爬，靠人托你上去」，感覺他有很多事都只做表面部份，也沒有從自己的失敗學習。

Brian在對談中重複地表示若失敗沒問題，但也要先試了才知道，「我冇犯法，有咩問題」。亦表示會員只是給支持他們的人開設，不理解為甚麼大眾要批評他們，又指「願意接受大家話我係失敗者，但唔接受話我乞兒」。表示若剩下2個月的生活費，便會找工作。

沒本錢別做「藝術家」

Yan亦同意指想嘗試的態度沒有錯，但認為Brian在時間和金錢上都沒有本錢。YouTube上要成功就是要迎合大眾，未來想要經營類似「Consultant」顧問的業務卻又沒有計劃，難以成功。指出若這種情況下還有人願意加入會員，只能形容為「母性好強」。

（YouTube截圖）

在直播結尾，「MinatoTV」兩人就提醒到Brian以現下心態很難成功，而且他並不是單身人士，不容許他做「藝術家」如此任性。Brian最後也總結兩位主持說法有道理，但自己的做法可能有不同，最終也是由觀眾判斷，呼籲到「如果聽完我呢啲咁唔正常嘅諗法」仍想支持，就加入他的頻道做會員，「大家如果覺得都值得支持嘅咁咪去囉」。

影片連結：MinatoTV