香港夫婦裸辭移居日本為「追夢」到埗4個月即告急：生活費快用盡

近年因日本簽證放寛，不少港人都會想嘗試移居當地創業、就業或留學，近日一對香港夫婦裸辭「追夢」移居日本，惟只帶了六個月生活費，惜在當地近4個月已花了不少生活費，於是拍片「告急」求課金，卻惹來不少網民圍插，事件更廣傳至其他社交平台及討論區惹熱議。



YouTube頻道「Brian在日本住」截圖

香港夫婦Brian在10月開設YouTube頻道「Brian在日本住」，主要介紹他們在日本的生活點滴。日前他們上載了一條題為「【重大公告】我們在日本的生活費快用盡，我們決定..｜裸辭移日4個月後」的短片，片段中透露自己的財務狀況。

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他們指4個月前只拎了半年生活費來日本，而留在日本只有四個方法，分別是工作簽證、留學簽證、經營管理簽證和創業簽證。他們謂工作簽證因違背來創業的初衷固不考慮，也不想花一大筆費用讀書，而經營管理簽證須500萬日圓資本才可申請，他們暫時未有這筆資金，於是只餘下2年的創業簽證可選擇。2人透露希望能靠拍YouTube創業，以及分享營運YouTube的知識，以幫助其他低成本創業的人士。

二人平日拍攝不少影片介紹日本食玩買( YouTube頻道「Brian在日本住」截圖)

Brian表示自己1月份的收入可應付¼支出，2月份的收入可應付房租，但「經常要食急凍食物和平價便當維生」，如果要應付其他的生活費和頻道發展遠遠未夠，「資金呢樣嘢仍然係我哋留日追夢既一大難關」，所以希望推出會員制($50-800三個等級)資助YouTube創作，例如買gopro器材、製作有成本的題材、甚至出鏡的衣服等，以支持他們「追夢」，並希望3年後拿到經營管理簽證留在日本，「再去幫有其他夢想的人」。

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片段一出即惹來大量負評，更被轉載至Threads及連登討論區，「人哋就去日本過 working holiday，你哋就淨係想過 holiday」、「追夢同發夢真係有分別」、「可能很難聽，靠自己努力成功的叫理想，靠别人成功的叫施捨」，但也有留日的過來人忠告，其實日本政府未必承認其事業計劃，「入國局會睇你呢個生意到底係咪持續性穩定性，同埋賺唔賺到錢，如果你同入國局講我要留喺日本做YouTube，簽證都未必會申請到」，另外也有網民認為應返兼職賺錢幫補，「其餘時間拍片先係最好」，也有人大讚此片瀏覽量激增(至截稿前有5.6萬瀏覽量)，「勁 炎上商法大成功」,其實已變相成功吸引眼球。大家又怎樣看?

資料來源: Brian在日本住