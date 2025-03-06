186呎納米樓住一家四口　20萬大改造只求每人1張床惹議：真心佩服

在寸土寸金的城市中，如何將狹小的居住空間最大化利用，成為許多家庭的挑戰。近日就有YouTube頻道分享了186平方呎的納米居屋，僅用20萬就改造成適合四口之家居住的溫馨空間，直言「簡直是國家級任務」。



YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」截圖

近日，YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」以「186呎納米樓，住一家四口，欺人太甚，用20萬全爆裝修」為題，分享了一間186平方呎的納米居屋，户主為兩位小朋友出入及上學方便便購置這個位於啟德的單位，而實用面積扣除廁所和廚房後，僅剩100平方呎，但戶主卻希望能在如此有限的空間內，為一家四口每人提供一張獨立的床鋪。

YouTube頻道「HellomateTV黑糯米」截圖

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在房屋裝修後，一進門右手邊便是一張碌架床，左邊則通過拆除原有的百摺門，將廁所門向外擴展，增加了使用空間和收納區域，通道雖然狹窄，若伸直雙手能碰到兩邊，但整體來說不顯擁擠，儘管房屋空間有限，仍成功放置了一部9公斤的洗衣機和一個1.8米高的雪櫃，客廳中餐桌被安置在碌架床的下層，能容納四人吃飯，一旁則是衣櫃和主人床的組合，主人床採用子母床設計，下層可拉出一張3呎單人床，但若子母床床鋪拉開時，客廳的活動空間僅剩下大門通道的位置。

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影片一出後隨即引來極多網民留言討論，有部份網民並不理解一家四口為何要買納米樓，「似為生存多過生活」、「兩個人都會住到抑鬱，仲要四個人」、「香港人真係淒涼，唔係生活，係生存」、「諗唔明，既然有budget點解要為咗小朋友返學近買個咁細嘅單位」、「一見到已經覺得好壓抑」。

不過大部分網民也讚嘆裝修能用盡每一寸地方，「真心覺得裝修公司設計同埋裝修得唔錯，用料都可以，真心佩服」、「裝修費20萬好抵，其實已經設計得好好」、「單位細還細但係整得好精緻」、「設計師抵讚！麻雀雖小，五臟俱全」。

資料來源：Hellomate TV黑糯米