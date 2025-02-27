削2500元學生津貼　港媽餵女食Hea飯「抗議」網民苦呻N無家庭困境

昨日(26日)財政預算案宣布取消每年2500元的學生津貼，引發家長不滿，尤其對「N無家庭」（無物業、無住公屋及無領取綜援）影響更大。一位港媽昨（26日）在社交平台發文，表示因津貼取消，即日為女兒準備的飯盒「有啲Hea」，並附上實拍照，引發網民熱議。



小紅書截圖

該港媽在小紅書以「HK小學生飯盒｜2500津貼再見！」為題發帖，展示當日的「Hea飯」：一碗白飯、一碗菜和一碗切成條狀的豬肉。她坦言：「我同女講，嚟緊飯盒都係咁hea架喇！節衣縮食喇！」作為「N無家庭」，她對政府取消津貼感到無奈：「我哋稅照交，但唯一2500學生津貼都cut埋。」

《寶寶大過天》劇照

港媽質疑：綜援家庭福利多，N無家庭卻被忽略

港媽在帖文中質疑，一些領取綜援的家庭享有學津、交津，甚至買眼鏡和電腦都有資助，而她作為「N無家庭」，卻連唯一的2500元津貼也被取消。她表示：「唔係靠$2500開飯，但買書買校服都唔夠，叫做幫下囉。開學又十萬樣費用要交，學生電子教學系統維護呀，冷氣保養呀。」她更透露，老師已催交下學期雜費，金額達400元。

她認為，2500元津貼不應派給已領取綜援的家庭，而是應繼續支援像她這樣的「N無家庭」：「本身已經拎全津半津綜援嘅，就唔應該派$2500畀佢哋啦......對佢哋無影響架！仲有好多基層福利等佢哋發掘！」她感嘆現時小朋友開支不斷增加，取消津貼無疑是雪上加霜，「真係N無家庭的悲歌！」

《寶寶大過天》劇照

網民熱議：淨係向中產開刀！

帖文引發熱烈討論，有網民支持港媽的立場，認為政府不應削減教育開支：「呢$2500係我哋中產唯一嘅福利，都冇埋！免稅額越來越少，乜福利都冇我哋份，淨係向中產開刀！」、「教育的錢不應該慳。」但也有網民指港媽的「Hea飯」其實並不差：「豬頸肉都唔平㗎！」、「我返學嗰時帶飯都係咁上下。」翻查港媽過往的帖文，她經常分享為女兒準備的飯盒，相比之下，今次的「Hea飯」確實較為簡單。

今日（27日）早上，港媽以「繼續生活」為題發新帖，展示女兒的飯盒已恢復豐富版本，不再「Hea飯」。她表示：「飯都係要煮，刻薄自己都唔捨得剋扣個女飯盒，生活都係繼續，同埋繼續睇劇......」似乎已從抗議情緒中走出，選擇以積極態度面對生活。