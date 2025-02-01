五招催旺一整年人緣運　這樣做簡單提升氣場「學懂讚人」成關鍵

新的一年，想要招來好人緣，可以從內在和外在多方面提升自己，讓人緣自然更旺，面對任何事情有貴人相助，相信也能越來越順利。



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一、隨時散發正能量

微笑是最簡單、最有效的好人緣「武器」，能讓人感到你親切易近，同時經常表現出對生活的熱情與感恩，正能量的人更容易吸引他人靠近。



二、傾聽並關心他人

當別人感受到被尊重與關注，自然會對你產生好感，真誠的讚美可以拉近人與人之間的距離，另外說話時也須注意語氣與詞彙，避免傷害或冒犯他人。



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三、整理居家環境有好的氣場

想要擁有好人緣，開運和風水也是很重要的事，定期清理雜物，讓家中乾淨明亮，流通好的氣場，也可以佩戴粉水晶幫助增強人緣，紫水晶也能夠提升氣場。



四、保持真誠且願意幫助他人

願意在別人需要幫助時伸出援手，能讓人感受到你的溫暖與善意，對人坦率真誠，不耍心機，久而久之人們會更信任你。



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五、積極參加社交活動與聚會

有機會多參與聚會，透過參與活動認識新朋友，拓展人際圈，也別害羞可以主動和人打招呼或開始話題，勇敢跨出第一步。



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】