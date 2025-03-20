手機輻射可致癌！醫生揭1習慣增患癌風險　教睡前2招阻隔電磁波

在現代社會，手機已成為人們生活中不可或缺的一部分，但關於手機是否會致癌的討論一直未曾停歇。而台灣知名中醫師吳宏乾及精神科醫生杜俊賢，以及臨床毒物科護理師譚敦慈，在健康節目《健康零距離》中深入探討了這一話題，並列出兩招在睡前阻隔電磁波。



《健康零距離》截圖

中醫師吳宏乾指出，早在2011年，世界衛生組織（WHO）就將手機的電磁波歸類為「2B級致癌物」，這意味著手機電磁波「或許對人體致癌」。雖然手機的電磁波確實存在致癌風險，但吳宏乾強調，這種風險與手機與人體的距離以及使用時間密切相關。根據WHO的研究，每天將手機靠近耳朵通話超過30分鐘，可能會增加罹患腦癌的風險。

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而許多人在睡覺時習慣將手機放在床頭充電，但這一習慣可能會增加人體吸收電磁波的機率，增加治癌風險，吳宏乾特別提醒，睡眠時應盡量遠離手機，並提供了兩招有效阻隔電磁波的方法。

《她的私生活》劇照

1. 使用有線上網

在睡前將手機切換到飛行模式，並通過轉接器將家中固網線路連接到手機，這樣可以大幅減少電磁波的產生。

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2. 用錫紙包裹手機

睡前用錫紙將手機包裹起來，並將手機放置在遠離床頭的位置，這樣可以有效阻隔電磁波對人體的影響。

除了睡眠時的防護措施，吳宏乾還提出了三招日常生活中的防護建議，幫助人們遠離電磁波的潛在威脅，包括減少手機貼耳通話，盡量使用免提或耳機通話，避免長時間將手機貼近耳朵。其次可以隨身攜帶太陽眼鏡，因陽光中含有電磁波和紫外線，長期暴露可能增加致癌風險，面佩戴太陽眼鏡不僅能保護眼睛，還能減少電磁波的影響。最後可以使用藍光眼鏡，在長時間使用電腦或手機時，可以佩戴藍光眼鏡阻擋LED燈光或屏幕發出的強光，保護眼睛免受傷害。

資料來源：健康零距離