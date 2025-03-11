坐得太耐隨時失智？久坐4小時大腦老化2至4年　醫生教6招活化大腦

現代都市人生活節奏急促，工作壓力大，許多上班族每天長時間坐在辦公桌前，久而久之，不僅腰酸背痛，還可能發現自己的記憶力變差、專注力下降，甚至連反應也變得遲鈍。有專家指這些現象並非單純的「疲勞」，而是坐太久對大腦造成了傷害？！



(《無法成為野獸的我們》劇照)

重症專科醫生黃軒最近在Facebook專頁上分享到，科學研究顯示，久坐不僅影響身體健康，更可能加速大腦衰退，甚至增加患上阿茲海默症的風險。以現代人的生活方式，不論是吃飯、上班還是休息，一天的生活幾乎都會坐著。站起身活動的時間不足，大腦健康便會慢慢被侵蝕。

（《愉悅的音樂專輯》劇照）

久坐加速大腦衰老？

可怕的是，久坐除了會降低腦部血流量，影響思考與記憶能力以外，還有機會增加失智風險。《英國醫學雜誌（BMJ）》研究指久坐與認知功能下降之間有直接關聯。特別是中年人群，坐的時間越長，掌管記憶力的大腦內側顳葉體積越小。

而當大腦內側顳葉體積減少，記憶力便會下降，容易忘記事情專注力變差、學習效率降低，也會增加阿茲海默症風險。長時間缺乏活動也會減少神經活性，降低大腦中負責學習與記憶的神經連結，進而影響整體腦部功能。甚至有研究指，久坐4小時大腦血流速度會顯著下降，或相當於大腦老化2至4年。不過只要每30分鐘站起來活動，這種影響幾乎可以完全逆轉。

（《繼承者們》劇照）

養成6個小習慣拯救大腦

為了保持大腦健康，黃軒醫生給出一系列建議：

【1】定時起身活動：設定提醒，每30分鐘起身走動2分鐘，有助於維持大腦血流。

【2】增加日常活動量：樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，讓身體多一些活動機會。

【3】換小水杯：用較小的杯子喝水，增加起身裝水的次數，補充水分同時活動身體。

（JP Lockwood/ Unsplash）

【4】邊講電話邊走動：與同事討論或接電話時，站起來或邊走邊說，不僅能增加活動量，也能讓思緒更清晰。

【5】飯後散步：午休時間不要只坐著，出去走走幫助消化，也能讓腦袋清醒。

【6】使用站立式辦公桌：若環境允許，嘗試使用站立式辦公桌，減少久坐時間及提升工作效率。

久坐有可能損害大腦健康，為了令大腦保持活力，大家不妨嘗試改變習慣，為自己的健康多走幾步吧！

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean