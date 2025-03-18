李兆基去世｜四叔8大軼事　引入哈廸斯、娶新抱每位員工派1萬利是

恒基地產創辦人李兆基周一（17日）與世長辭，享年97歲。人稱「四叔」的李兆基形象親民，除了是大地產商，也經營了不少生意，而兒子李家誠、新抱徐子淇也活躍於社交圈子，所以多年來引起不少話題。《開罐》整合了8件四叔李兆基的軼事，讓大家更認識這位香港標誌性人物。



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1.同藝人「李兆基」撞名

大家都叫李兆基做「四叔」，因為他在屋企排行第四，故有此稱號。不過「四叔」也跟已故藝人，經常扮演惡人角色的「李兆基」撞名，而藝人「李兆基」已於2019年去世。

2.曾引入哈廸斯

「四叔」除了是大地產商，集團業務非常多元化，在1990年代恒基引進哈迪斯（Hardee’s）挑戰麥當勞快餐一哥地位。哈迪斯主打炸雞和蘑菇飯，曾經大受歡迎，分店更曾達25間。但後來本港經濟環境轉差，加上據悉恒基和哈迪斯的美國總公司就特許經營權談不攏，至2006年底全面退出香港市場，成為不少香港人的集體回憶。

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3.曾做過香港首富

福布斯公布2020年香港富豪榜，當年李兆基以304億美元(約2,360億港元)身家，曾超越李嘉誠成為香港首富。此外四叔曾於1995、1996、1997連續3年在《富比士》富豪榜上成為華人首富與亞洲首富，並連續2年在全球富豪榜保持第4位。

4.被傳買TVB網民整四叔節目表

2010年9月，市場開始盛傳李兆基有意洽購TVB。有網民對TVB可能由四叔取代六叔（邵逸夫）掌舵議論紛紛，並製作了四叔版TVB節目表，包括「四叔早晨」、「恒基長門人」、「天匯挑戰站」等，其後有關方面澄清，代表洽購的是李兆基長子李家傑。

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5.娶新抱員工收一萬利是

四叔二子李家誠於2006年迎娶徐子淇，為慶祝兒子大婚，更向旗下員工豪派1萬元「利是」，總計派發了1500萬元，可見四叔非常慷概。

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6.鍾意跟記者分享買股心得

曾經是亞洲首富的四叔，向來不吝嗇跟記者和市民分享股票投資心得，出席記招時還會袋定「貓紙」，「你自己自由，不要說我教你，衰了不要賴我。」

7.自認冒牌股神

不過一場金融海嘯，四叔決定封口，不再做股市評論員：「有一次收到一、兩封信，說跟我買的股票，蝕得很多，叫我補償些，我不敢說了以後」、「我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神；『名牌股神』係畢菲特，我就算仿效佢都唔合格。」

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8.金句：經濟未定唔好早婚

多年來四叔也有不少金句，例如他曾慨嘆年輕人「上車」、「向上爬」好難，李兆基稱青年人致富之道有四點：「刻若耐勞，勤奮勉力」、「經濟未定，不宜早婚」、「要有第一桶金，以錢賺錢」，以及「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。