日本一線AV女優被爆閃婚！老公是內田有紀老闆　來頭超猛震驚業界

在香港出生的日本一線AV女優相澤南，2023年決定引退，沒想到近日驚傳閃婚的消息，下嫁的對象更是經理人公司大老闆，旗下有一線演員內田有紀、小池徹平等，而相澤南更擔任副社長一職，讓外界議論紛紛。



IG@PIXY (@epoint2016)

丈夫是經紀人老闆

相澤南於2016年以AV女優身份出道，一出道即AV界頂流，直到 2023 年因受不了經紀人男友的逝世，決定引退。不過引退後她依然活躍於影視界，改名為「DJ pixeL」，又轉型為模特兒與 KOL，在香港、台灣等地參與活動。

根據AV達人一劍浣春秋在《playno1》發文透露，相澤南今年1月11日，與Burning Production新任社長、49歲周防彰悟正式登記結婚。消息震撼業界，因為Burning Production是日本最具影響力的演藝經紀公司之一，擁有郷廣美、內田有紀、小池徹平 等頂級巨星。本來該公司由 「藝能界之王」周防郁雄（84 歲） 掌舵，至去年10月，周防郁雄因輕微中風宣布退休，由長子周防彰悟接任社長。

+ 1

空降入公司做副社長

自周防彰悟接任後，公司即進行大幅人事調整。而相澤南婚後迅速進入Burning經營層，短時間內升任副社長，更同時擔任旗下版權公司「Burning Publishers」及沖繩「琉球高爾夫俱樂部」運營公司「玉城園地」的董事，果真飛上枝頭變鳯凰。

空降舉動卻發內部不滿，業界均質疑相澤南連一天公司經驗都沒有，沒有能力當副社。不過周防彰悟在受訪時解釋，這職位不是相澤南主動要求，他透露與異母兄弟周防亮已沒聯絡兩年，因此他希望在公司找個可倚靠的親信，而相澤南正是他最信任的人。周防彰悟強調，愛妻也並非掛名角色，而是積極參與公司會議，努力學習經營管理。

是第五任太太

不過，這並非周防彰悟第一次「閃婚」。過去他曾與年長女性、韓國夜店女公關、人氣寫真女星杉原杏璃等人結婚，但最終都離婚收場，而相澤南已經是他的第5任妻子。