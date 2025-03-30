白濱美兔18歲少女初長成即出性感寫真　童顏飄稚氣卻擁魔鬼身材

日本新生代寫真偶像白濱美兔，以稚嫩童顏、超兇上圍呈現出高度反差，天使臉孔與魔鬼身材的組合震撼業界，一出道就引發外界矚目。今年屆滿18歲的白濱美兔，近期推出全新數位寫真「白色繆斯」，超兇辣照、性感花絮連發，又白又大的香豔畫面，令人忍不住一再回味呀！



日本新生代寫真偶像白濱美兔，以稚嫩童顏、超兇上圍呈現出高度反差。（IG@shirahama_miu）

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白濱美兔18歲成年轉大人

現年18歲的白濱美兔（ 白濱美兎 ）是日本寫真界的超級新星，曾在「美少女圖鑑 2023 」比賽獲得 3 項大獎，之後順利開啟寫真偶像生涯，還被家鄉鳥取縣封為「鳥取縣全體市民的小妹妹」，去年再風光摘下 Grademy Awards 新人獎，氣勢銳不可擋！

白濱美兔即將發行全新數位寫真「白色繆斯」

「兔系美女」白濱美兔甜美可愛的臉蛋之下，隱藏超兇的豐滿上圍，婀娜多姿的身材曲線，既有著少女般的嬌嫩稚氣，也擁有成熟女人的嫵媚色氣。白濱美兔近日宣布即將發行全新數位寫真「白色繆斯」（ White Muse ），封面照中的她，美麗容顏被純白窗簾稍微遮掩，散發出天真爛漫的氛圍，白嫩美胸呼之欲出成焦點，令人目不轉睛。

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全新寫真「白色繆斯」辣照、花絮連發

白濱美兔近日在 X 分享全新數位寫真「白色繆斯」一系列性感美照，陽光燦爛的笑靨與迷人可愛的小酒窩，令人彷彿憶起初戀般的美好，一張張比堅尼辣照接連曝光，最後再分享火辣辣的寫真花絮，白濱美兔姣好柔嫩的青春胴體，讓人情不自禁地一再 Replay ！

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