Chiikawa兔哥慘被貓貓咬爛耳仔　貓奴集體分享受害公仔：好痛

Chiikawa近年風靡全港，新商品上架不就便會售罄，不少狂粉為了得到心頭好，願意「食炒價」甚至高達數千元。日前有網民在社交平台上開Po指，心愛的Usagi慘被家中貓貓襲擊，引來不少「奴才」共鳴，分享受害公仔的照片。



（X：@ngnchiikawa）

有網民日前在Threads上開Po分享到，自己在家中發呆不夠15分鐘，忽然聽到貓貓吃指甲的聲音。到他回頭才驚覺「不！那不是指甲！是耳朵！！是兔哥的耳朵！！」貼文中晒出慘被貓咪咬掉耳朵的Usagi。

（Threads截圖）

照片中「主子」表情看起來毫無反省，令Po主又愛又恨，「你這屁貓！！！！」。貼文引起不少網民共鳴，紛紛貼出公仔受害的照片。

有受害者就貼出家中栗子饅頭玩偶被咬掉右耳的照片，嘆道「你不孤單」。而剛好這隻栗子是憤怒版，引網民留言笑指「那表情感覺真的超痛」。也有網民曬出被貓吃掉耳朵的大頭造型麵包Usagi，耳朵只剩下最後的幾毫米。有人就笑指看到Usagi的慘況，想起被老鼠吃掉耳朵的多啦A夢。

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相反，有網民就貼出家中寵物與Chiikawa角色們「融洽相處」的照片。也有人藉此意識到家中狗狗已經很「仁慈」，「只係咬吓，無爛嘅」。 亦有還沒受害的網民表示「我的貓是很愛舔娃娃⋯所以娃娃都是他的口臭」。

雖被貓貓吃掉Usagi的耳朵，Po主對牠的愛意當然不減。回覆網民留言時指，平常娃娃都會收好，剛好這次拍照放在一旁忘記了才會被貓貓鎖定目標。對看到貼文留言指「本來好想養貓…看到這篇突然被勸退」的網民時表示，「養貓的生活是非常美好的事，東西收好就沒事的，多注意就好。 」

同時也有網民提醒，貓貓吃掉了玩偶的布料和棉花，需要注意牠的食慾和排便，否則腸道堵塞嚴重有機會需要開刀移除阻塞物。大家又有沒有被家中寵物搞破壞咬爛東西的經歷呢？不妨留言分享一下吧！