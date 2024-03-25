燒賣關注組清明節推「紙紮魚肉燒賣」網民提議：要加埋呢2款周邊

下星期就是清明節，不少孝子賢孫都會預備祭品衣包，燒給先人「享用」。除了一般金銀衣寶、四季衣裳等傳統紙紮品之外，近年都有人會燒紙紮手機、咖啡機、手提電腦、遊戲機等等，而近日FB燒賣關注則表示今年聯同九龍殯儀館，推出紙紮魚肉燒賣，不少網民也表示非常有心思，若可加入兩款「周邊」就更理想。



香港燒賣關注組FB

燒賣關注組近日出帖文，宣布推出紙紮燒賣，令不少燒賣愛好者震驚！根據帖文所講，關注組其中一位管理員的媽媽，生前十分喜歡食燒賣，指「我哋而家食過咁多好食燒賣，偏偏再無辦法同先人分享到呢種味道」。Admin表示清明節燒衣有很多種類，有大屋有靚車有妹仔，但「更加想有機會再同佢一齊食返串燒賣，哪怕只係再一齊share多幾分鐘」，於是便跟九龍殯儀館合作，推出紙紮「先人燒賣」，取材金銀紙，強調粒粒燒賣都香港手工包，「等大家以最日常嘅方式懷緬先人，燒嘅時候，趁呢個機會同至親講下生活，閒話家常」。

而「先人燒賣」更分為「日常美味版」和「金銀滿屋版」，「日常美味版」共有紙紮燒賣3串21粒、附薦袋、封條，售價$89；豪華版金銀滿屋版則除了紙燒賣外，還有金銀元寶和溪錢，售價$139。

紙紮燒賣帖文一出，網民也表示關注組非常有心，「孝子賢孫系列」、「祖先話幾串唔夠分又唔夠喉，等重陽出家庭裝」、當中就留意到一細節位，就是一串有七粒，關注組指是因為祭品要單數，以及「因為6粒唔夠食，8粒串唔晒」，而本地醬油「悅和醬園」也有在帖文中留言「你唔係要先人乾哽呀？」，有網民即搭嘴「係咪要聯乘埋你哋」，而不少網民也認同應該加入燒賣的最佳配搭豉油和辣椒油，更笑言「無豉油同辣油。。先人嬲了」，「先人報夢話冇豉油同辣油點食」。