清明節禁忌逐個數「10種人」不宜掃墓　犯禁隨時惡運纏身又患病

【清明節禁忌／掃墓】清明節即將到來，不少民眾為了避開人潮，故會選擇提前掃墓祭祖。不過，台灣命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」就在社交平台發文指出，有10類人屬於掃墓的「禁忌對象」。另外，掃墓記得要把時間安排在下午3時以前，否則因此碰上不潔之氣。



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清明節禁忌10種人不宜掃墓：一、準備結婚或剛結完婚

小孟老師建議，被喜氣圍繞的人其實不適合掃墓，因為喜氣屬陽、掃墓為陰，若去掃墓的話容易沖煞，並導致情感受到傷害。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：二、孕婦

孕婦掃墓實屬大忌，因為孕婦極有可能在墓地招惹到不乾淨的氣場，連帶影響胎兒。另外，若從科學角度出發，孕婦上山掃墓的話，恐容易受到風寒，且還可能因此不慎跌倒。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：三、愛穿紅衣的人

掃墓不適合穿得過於艷麗，若穿上了鮮豔的紅色，恐會讓祖靈覺得很刺眼，導致無法獲得祖靈的加持。

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清明節禁忌10種人不宜掃墓：四、0至3歲的小孩

0至3歲的小孩因為氣場不足，故容易引來好兄弟干擾，在掃完墓回家之後，恐有感冒、生病的風險。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：五、感冒中的人

不論是正在感冒、抗癌的人，都代表其身體較為虛弱，若在此時前往掃墓，很容易會吸收到不好的氣場，故有病在身之人都應避開掃墓行程。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：六、陷入家產紛爭的人

家中最近若有家產紛爭的話，也應該避免前往掃墓，以免惹怒祖先。另外，若心中有怨氣的時候，又容易吸引到負面磁場，連帶讓心情變得憂鬱。

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清明節禁忌10種人不宜掃墓：七、80歲以上的長者

人到了80歲後，本身的磁場會變得比較弱，因此如果跑去掃墓，很可能染上風寒並帶給身體不舒服的感覺。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：八、愛噴香水的人

習俗上傳說，好兄弟與山靈都非常喜歡香氣，因此如果掃墓前噴太多香水的話，就很可能被眾多磁場干擾，甚至把不乾淨的磁場帶回家。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：九、早上誦經的人

有些民眾因為宗教關係，習慣會在一大早時誦經。不過，小孟老師透露，每當送完經後，身上就會有「佛」的磁場，若在此時前往墓地，反而可能引來一些負面磁場。

清明節禁忌10種人不宜掃墓：十、愛罵髒話的人

掃墓時千萬不能罵髒話，因為口出惡言將惹怒周遭好兄弟。

最後，小孟老師提醒，掃墓的最佳時間點將是上午9時至下午3時，因為這段期間的陽氣最重。另外，掃墓結束之後，民眾可以先到熱鬧的地方走走，別馬上回家，這樣一來也可避免把不好的磁場帶回家。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】